Mohli jste zachránit poštu místo pomoci Ukrajincům, vyčetl Okamura Bartošovi

„Máme nejvyšší sazbu DPH ve střední Evropě. Němci mají devatenáct procent, Rakušané a Slováci dvacet, ale my máme jednadvacet procent,“ posteskl si Okamura na CNN Prima NEWS s tím, že podle dat Eurostatu je kabinet Petra Fialy jedinou vládou v Evropské unii, která ve třetím čtvrtletí minulého roku nejvíce zadlužila svoji zem.

Jako jednu z možností snížení státního dluhu vidí Okamura v ukončení podpory Ukrajiny a Ukrajinců. „Třeba na Ukrajince šlo přes padesát miliard korun, ale deficit České pošty byl loni 1,7 miliardy korun. To jste mohli státní podnik zachránit a nemuseli jste rušit pobočky a někoho propouštět,“ vyčetl Bartošovi předseda SPD s tím, že za něj toto není krok správným směrem.

Bartoš ale jeho argumenty nepřijímá a oponuje mu tím, že například Piráti přinesli na vládu návrh 140miliardového balíčku úspor, přičemž některé kroky by šlo provést již nyní, aby se zohlednily v rozpočtu na příští rok.

Navíc Okamurou zmíněných 50 miliard bylo v rozpočtu vyhrazených, ale ne utracených. Další podpora Ukrajině šla podle něj z armádních skladů, kde byly zásoby, se kterými Česko už ani nepočítalo ve využití.

Bartoš popisuje, že pomoci by mohlo i posvítit si na obcházení daní nebo pomoci s oddlužením lidí. „Kdyby se nám podařilo snížit procento lidí v exekucích, je to pozitivní ke státnímu rozpočtu,“ argumentoval Bartoš a poukázal například na ukrajinské uprchlíky, kterým stát pomohl.

„Přes sto tisíc ukrajinských občanů je už dnes zaměstnaných a generují nám osm miliard na straně pojištění a daní,“ hájil kroky vlády Bartoš.

Foldyna: Černochová se chovala jako politická domina

Otázce případného zvyšování daní a státnímu rozpočtu se věnovala i druhá část Partie. Jaroslav Foldyna z SPD vládě například vyčetl, že jednotlivá ministerstva utrácí statisíce na pomoc státům z jižní Ameriky, podobně mluvila i Klára Dostálová z ANO. Místopředseda Sněmovny Jan Bartošek jejich argumenty okomentoval slovy, že se chovají nezodpovědně a jde v celkovém objemu peněz o malé částky. Jan Farský za Starosty opáčil, že je lepší pomáhat lidem v místě jejich problémů, než aby začali migrovat do ciziny.

„Vaše řešení jsou, že chcete koupit kamion dřeva, ale řešíte to tím, že donesete párátko,“ řekl Bartošek. Uvedl, že by ponechal nižší sazby u základních potravin, ale pokud bude chtít jít někdo do parní sauny, ať zaplatí například 22procentní daň.

I Farský míní, že by měla zůstat nižší daň na základní potraviny. Přidal ale, že například na brambůrky nebo slazené nápoje by se DPH mělo zvýšit.

V závěru pořadu moderátorka zmínila i další aktuální kauzu, a sice výroky sportovce a vojáka Davida Svobody v České televizi, za které musel na kobereček k ministryni obrany Janě Černochové. Spolu s ní, na její příkaz, navštíví ukrajinské vojáky, kteří se cvičí v Česku, aby si sportovec vyslechl jejich příběhy a přehodnotil své postoje k tomu, zda mají ruští sportovci soutěžit na olympiádě, či nikoliv. Sám Svoboda následně odstoupil z Komise sportovců Českého olympijského výboru.

Postup ministryně ale rozohnil Foldynu, který dané kroky označil za šikanu. „Chovala se jako politická domina! Ta něco musela zažít v dětství. Takhle Svobodu vyšikanovat. Je to nehorázné, není to politik, omluvil se. Neřekl žádný politický názor, jen řekl svůj názor,“ vadí mu. Slova úspěšného pětibojaře hájila i Dostálová.

Zato Bartošek upozorňuje, že jde o vojáka české armády. Armády, kterou Rusko označilo za nepřátelskou, a tak by se podle toho měl chovat. Farský ohodnotil kroky Černochové za opodstatněné, ale samotný výrok komentovat nechtěl. „Nebudu vyjádření komentovat a nebylo v podkladech, že se na to mám podívat,“ řekl.