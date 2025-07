Policie navrhla obžalovat Okamuru a SPD. Podněcují podle ní k nenávisti

„Policie skončila vyšetřování a předložila státnímu zástupci spis s návrhem na podání obžaloby,“ potvrdil redakci iDNES.cz obvodní státní zástupce pro Prahu 1 Jan Lelek. „V této věci nebylo dosud rozhodnuto,“ dodal.

„Byl předložen návrh na podání obžaloby na jednu fyzickou a jednu právnickou osobu,“ sdělil redakci na dotaz, jestli se záležitost týká Tomia Okamury i celé SPD. Pokud by státní zástupce přikročil k obžalobě, hrozilo by Okamurovi za podněcování k nenávisti až tříleté vězení.

„Jde o snahu premiéra Fialy a ministra vnitra Rakušana o kriminalizaci opozice,“ napsal Tomio Okamura redakci iDNES.cz. „Fialova vláda se snaží zmanipulovat volby ve svůj prospěch, aby se za každou cenu udržela u moci,“ dodal ve vyjádření předseda SPD.

Podle zákona hrozí právnickým osobám za trestné činy například peněžitý trest, povinnost uveřejnit rozsudek v médiích, ale také zákaz činnosti až na dvacet let. Pokud by soud uznal hnutí SPD vinným, šlo by o bezprecedentní zásah do činnosti parlamentní strany.

Byla podle vás kampaň SPD s „chirurgem“ v pořádku? Ano 57 %(7992 hlasů) Ne 43 %(5929 hlasů)

Důvodem k takovému návrhu byly podle policie nenávistné plakáty, které se objevily v souvislosti s kampaní před loňskými krajskými a senátními volbami. V kampani SPD, Trikolory a hnutí PRO plakáty strašily například „chirurgy“ z dovozu či zdůrazňují, že „vláda vyrábí více hnoje než dobytek“.

Trestní oznámení na kampaň podal pražský radní pro kulturu Jiří Pospíšil (TOP09). Vadilo mu právě zmíněné podněcování k nenávisti či hanobení národa a rasy.