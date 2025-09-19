Spravíme vám zuby a vyženeme Ukrajince, hřímal Okamura v Příbrami

Když něco funguje, tak proč na tom něco měnit? České jarmarky SPD přitom fungují skvěle. Jejich návštěvníkům je úplně fuk, jestli SPD na prodávané výrobky doplácí, anebo zda jde o skutečné ceny českých farmářů bez marží zlých obchodních řetězců, jak okamurovci přes čtyři roky tvrdí.
Oni si chtějí levně nakoupit, zanadávat na poměry, zatleskat Okamurovi a potom se s ním vyfotit, případně získat autogram. K tomu si dát pivo a klobásu („Espéďácký speciál“ z Nové Paky za 15 korun stejně jako před čtyřmi lety v Plzni, klobása podražila z „dvacky“ na 28 Kč), poslechnout si z reproduktorů rock nejčastěji v podání Aleše Brichty a Kabátů a třeba si v něčem zasoutěžit. V Plzni to bylo pití nealko piva na čas, teď v Příbrami se hádají interpreti a názvy písniček.
Přesto si lze některých rozdílů oproti kampani do Sněmovny před čtyřmi lety všimnout. Zdaleka přitom nejde o to, že dříve bývala na jarmarcích SPD mnohem větší nabídka nápadně levných potravin (králíky za dvě stovky nebo podobně laciná kuřata už u stánků nevidíte). Vzhledem k tomu, co se v Česku i v zahraničí za poslední čtyři roky událo, se především proměnila témata a hlavní cíle Okamurových útoků. Především však šéf SPD rétoriku výrazně přitvrdil.
Přijel Okamura, vysvitlo slunce
Před šestnáctou hodinou jsou nad příbramským náměstím T. G. Masaryka mraky. Fouká silný vítr a je i docela zima. Ačkoli program odstartoval už po poledni, sedí u stolků pod plachtou naproti pódiu s klobásami, pivem či limonádou zhruba stovka spíše starších lidí.
Další desítky okukují stánky a nakupují. Moderátor akce slibuje, že za chvíli už dorazí Tomio Okamura s Radimem Fialou, a zadoufá, že „snad vysvitne sluníčko a všichni si to užijeme“. Čekání na „zlatý hřeb“ akce si prý čekající lidé mohou zkrátit třeba podpisem petice za svobodu slova anebo navštívit „detektor, kde si můžete nechat změřit tlak“.
Úderem půl páté si moderátor bere slovo znovu: „Přestalo foukat, začalo svítit sluníčko a přijel ten, na kterého tu čekáme. Dámy a pánové, Tomio Okamura. Pojďte blíž.“ Stejně jako na mítincích před čtyřmi lety hřímá šéf SPD z pódia zhruba hodinu. Zatímco tehdy v Plzni brojil především proti migrantům a islámu, covidové diktatuře, očkování či manželství gayů a leseb, dnes je zejména proti vládě. Premiéra nazval „lhářem prolhaným, který vás nejen okradl, ale přidali z toho sami sobě a Ukrajincům“.
Okamura nevynechal ani osvědčenou „klasiku“ v podobě „nepřizpůsobivých (nejsem rasista, v SPD máme Romy)“ či „zla“ přicházejícího z Bruselu.
Jednu zdánlivě nepochopitelnou novinku však šéf SPD do svého repertoáru zařadil. Při řečnění o dostupnosti zdravotní péče se speciálně věnuje zubům a zubařům. Možná to vychází z posměšků, kterými fanoušci vládních stran jeho příznivce rádi častují. Shrnout by se daly do často opakovaného rčení, že „Okamurovi voliči mají vlády plné zuby, kdyby měli zuby“. Třeba je za tím ale něco jiného, těžko říct. Faktem ovšem je, že k zubům a dostupnosti péče právě o ně se šéf SPD během svého projevu vrací snad čtyřikrát.
„Vždyť se podívejte, jak to vypadá u zubařů. Jsou lidé, kteří nemají ani zub, protože jsou dlouhé čekací lhůty, a než se dostanou k lékaři, je pozdě. A to tam jsou ještě v čekárnách Ukrajinci, kteří mají přednost,“ hřímá Okamura.
Seriál Den s lídrem iDNES.cz vám do voleb přinese reportáže ze Dne s lídrem celkem sedmi politických stran a uskupení, které mají podle průzkumů potenciál dostat se do Sněmovny. Volby se konají 3. a 4. října.
Po malé odbočce k dostupnosti bydlení, „vládě podvodníků“ toho „magora“ Fialy či žehrání na Ukrajince a sliby, že pokud se bude SPD po volbách podílet na vládě, zruší povolení k pobytu všem Ukrajincům, kteří tu nepracují a sosají tu sociální systém, se šéf SPD vrací opět k zubům.
„Spousta lidí v České republice nemá zub, protože na to nemá peníze a nejsou lékaři. Je to o důstojnosti. To mají jít lidé bez zubu třeba někam na pohovor? Jak se mají cítit? Navíc se člověku hůř kouše, vznikají další problémy. Takže to my napravíme,“ slibuje Okamura a k tématu se pak ještě dvakrát průběžně vrací.
Vrací se i k Ukrajincům a válce. Když kolem roku 2015 Okamura vášnivě brojil proti „ekonomickým migrantům“, pronesl tehdy Miroslav Kalousek vcelku trefný bonmot, že kdyby uprchlíci přinášeli politické body, vozil by je sem Okamura od moře osobně. Teď je jeho pozornost upřena na ty, kteří aktuálně řadě Čechů vadí víc. Lidé pod pódiem, kterých už jsou na náměstí přinejmenším dvě stovky, jeho výpadům vůči Ukrajincům aplaudují. Předseda SPD víc a víc přitvrzuje. „Škrtneme veškeré peníze a výhody Ukrajincům. Chceme mír a nechceme válku. Fiala, lhář prolhanej, říkal, že je to i naše válka. Není,“ stupňuje rétoriku Okamura.
Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025
Chtějí zfalšovat volby
Několikrát zmíní i to, že „chtějí zfalšovat volby“ a že „když Fialova vláda zjistila, že neberu úplatky a nemám dotace jako ostatní, tak mě chtějí zavřít na tři roky“.
Tím naráží na obžalobu v kauze plakátů se zlověstně se tvářícím černochem a sloganem, že „nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu“.
Okamurův projev se chýlí k závěru. „Ale ještě nekončím, budu tady u pódia. Můžeme se vyfotit, mám i podpisové kartičky,“ slibuje a většina davu se hrne za ním. Mikrofonu se mezitím chopí první místopředseda Radim Fiala. Mluví mnohem kratší dobu, poslouchá ho mnohem méně lidí. Většina se tlačí okolo hlavní „hvězdy“.
Přesto Fiala poví něco, co stojí za zaznamenání: „Budeme důstojným partnerem pro Andreje Babiše ve vládě. Ale na to potřebujeme ta procenta. Aby nás nemohli odsunout a říct, že nás nepotřebují. “ O zubech neřekne nic.
Po nepříliš zajímavém vystoupení místopředsedy poslanců SPD Radka Rozvorala se slova ujímá další poslanec, Oldřich Černý. Toho už poslouchá málokdo, většina lidí se ještě snaží ulovit podpis a fotku s Okamurou. Je to škoda.
Člen sněmovního výboru pro zemědělství Černý („Nejsem zemědělec ani myslivec, ale protože máme nějaký program, musíme se těmi věcmi zabývat. “) svůj projev pojímá jako rady lidem, kterak správně nakupovat.
„Nekupujte zbytečné věci. Já to třeba řeším tak, že když jdu nakupovat, chodím najedený. Člověka to pak nesvádí k nákupu zbytečností,“ vysvětluje Černý.
Doporučuje také důkladně sledovat etikety na výrobcích a nakupovat chytře.
„Přijede návštěva, chci něco na gril, tak nakoupím a nekoukám na ceny. Když ale třeba vidíte cukr ve slevě za 10 korun, nakupte ho klidně na půl roku dopředu,“ přidává Černý další tip.
To už se ale další z jarmarků SPD chýlí ke konci. Na závěr ještě zazní stranická hymna od Petra Koláře o tom, že budou „za lidi férově hrát, chránit svůj národ, svůj stát“, a reggae song o tom, že teď „naplno jede SPD“.
Pak už přichází jen závěrečný apel: „Pojďme tento měsíc vyměnit Fialovu vládu! “ Prozatím jde SPD v průzkumech nahoru.