Okamura bude muset bezpečnostnímu výboru vysvětlit výroky o Ukrajincích

„Koaliční reprezentanti mají za to, že skutečně to jeho působení v tuto chvíli je na hranici bezpečnostního rizika a že by SPD měla nějakým způsobem revidovat tuto svoji rétoriku, protože to ohrožuje celou společnost,“ uvedl Lacina.

Místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL) dodal, že SPD rozdmýchává nenávist a legitimizuje násilí.

Poslanec Jan Síla (SPD) odmítl, že by SPD byla bezpečnostním rizikem. Podle místopředsedkyně Sněmovny Kláry Dostálové (za ANO) se pak napětí vyostřuje i kvůli nedobré vládní komunikaci vlády s veřejností, která má pocit, že se Ukrajincům a Čechům například při udílení dávek neměří stejným metrem. Politici reagovali na případ napadení dvou žen z Ukrajiny na severním Plzeňsku v polovině srpna.

Okamura minulý týden na CNN Prima News například uvedl, že kvůli přijímání ukrajinských uprchlíků bude v Česku narůstat trestná činnost. Vláda podle něj nemá uprchlickou vlnu pod kontrolou. Mluvil také o ekonomických běžencích.