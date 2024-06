Topící se děti s dospělým zmobilizovaly k řece všechny, vrtulník i potápěče

Záchranáři v neděli vyjížděli do Hlásné Třebaně na Berounsku ke třem lidem, kteří se topili v řece Berounce. Zdravotníci ošetřili dvanáctiletého chlapce a přepravili ho letecky do pražské motolské nemocnice. Byl při vědomí a dýchal. Další dítě a dospělého převezla do nemocnice sanitka, řekl mluvčí středočeské záchranné služby Marek Hylebrant.