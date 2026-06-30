Jakob chce z EET vypustit bezhotovostní platby i daňovou výjimku pro spropitné

  11:45aktualizováno  11:55
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Poslanecká sněmovna projednává mimo jiné zákony týkající se veřejných rozpočtů. Na snímku Jan Jakob (TOP 09). (13. května 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob navrhne při projednávání návrhu vlády na obnovení elektronické evidence tržeb, aby z ní byly vypuštěny bezhotovostní platby. „Neexistuje žádný důvod, aby podnikatelé posílali data do systému ještě jednou,“ řekl Jakob.

Vláda by podle něj měla respektovat dřívější rozhodnutí Ústavního soudu. Bezhotovostní transakce jsou dohledatelné a zanechávají digitální stopu.

„Zbytečně to komplikujete, abyste měli přehled o všem,“ podpořil při jednání rozpočtového výboru, který probíhá souběžně s tiskovou konferencí TOP 09, vypuštění evidence bezhovostních plateb z Vojtěch Munzar z ODS.

Jakob také navrhuje, aby z nové EET, kterou navrhuje vláda Andreje Babiše, vypadlo snížení DPH na nealkoholické nápoje v restauracích i osvobození spropitného pro zaměstnance v gastronomii od daní a odvodů do výše sedmi procent tržeb.

„Český daňový systém nepotřebuje další a další výjimky,“ řekl Jakob.

Věra Kovářová z hnutí STAN obhajovala při jednání rozpočtového výboru návrh, aby se EET netýkala „drobné podnikatelské činnosti“.

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