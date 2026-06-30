Jakob chce z EET vypustit bezhotovostní platby i daňovou výjimku pro spropitné

Vláda by podle něj měla respektovat dřívější rozhodnutí Ústavního soudu. Bezhotovostní transakce jsou dohledatelné a zanechávají digitální stopu.
„Zbytečně to komplikujete, abyste měli přehled o všem,“ podpořil při jednání rozpočtového výboru, který probíhá souběžně s tiskovou konferencí TOP 09, vypuštění evidence bezhovostních plateb z Vojtěch Munzar z ODS.
Jakob také navrhuje, aby z nové EET, kterou navrhuje vláda Andreje Babiše, vypadlo snížení DPH na nealkoholické nápoje v restauracích i osvobození spropitného pro zaměstnance v gastronomii od daní a odvodů do výše sedmi procent tržeb.
„Český daňový systém nepotřebuje další a další výjimky,“ řekl Jakob.
Věra Kovářová z hnutí STAN obhajovala při jednání rozpočtového výboru návrh, aby se EET netýkala „drobné podnikatelské činnosti“.