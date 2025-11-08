Pekarová Adamová se loučila v slzách, ukázala talent i pracovitost, řekl Fiala

Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Koalici ANO, SPD a Motoristů označilo na volební sněmu TOP 09 za bezpečnostní riziko. Historie podle ní ukáže, že končící vláda Petra Fialy byla jednou z nejúspěšnějších.
Nová koalice ke podle ní je schopna popřít investice do obrany státu v okamžiku, kdy se válečný konflikt odehrává několik set kilometrů od hranic. Povzdechla si v narážce na šéfa SPD a nového předsedu Sněmovny nad tím, že se nediskutuje o tom, že člověk, který je podle ní evidentní rasista by měl odejít z politiky.
„Byla to opravdu skvělá jízda. Já jsem přesvědčen, že se nejen nemáme za co stydět, ale naopak, že máme být na co hrdí. Dovolte mi, abych poděkoval jmenovitě. Můj velký dík patří především Markétě Pekarové Adamové,“ řekl na sněmu TOP 09 končící premiér a předseda ODS Petr Fiala. „Markéta ukázala obrovský politický talent, odhodlání, pracovitost a prozíravost,“ řekl předseda vlády.
„Mnoha věcí jsme dosáhli právě proto, že jsme si Markétou věřili a že náš vztah nebyl a není jenom kolegiální, ale je i přátelský. Markéta vždy držela slovo, kryla mi záda, když to bylo potřeba a posouvala nás spolu kupředu,“ uvedl Fiala.
SPOLU se uložilo k jakémusi zimnímu spánku, řekl na sněmu TOP 09 premiér Fiala
„Nenechme si od ANO, SPD, Motoristů a na ně napojených komentátorů namluvit, že Česká republika na tom není dobře, že je spálenou zemi. Je to absolutní lež,“ prohlásil končící premiér Fiala.
„SPOLU bylo dobrým projektem. Nenechme si namluvit opak, nicméně teď SPOLU na celostátní úrovni nefunguje. Respektive uložilo se k jakémusi zimnímu spánku. A každá strana, včetně ODS, teď pod vlivem volební porážky deklaruje, že se bude věnovat sama sobě. A to já plně respektuju. A asi to tak teď musí být,“ uvedl končící šéf ODS.
„Stojíme proti dobře fungující mocenské mašinérii a musíme být silnější, odvážnější, pracovitější a přesvědčivější, abychom je dokázali porazit a musíme úzce a pro voliče srozumitelně spolupracovat, nabídnout voličům znovu sílu, které mohou věřit, a to znamená zapomenout na stranické osobní křivdy a někdy i sobecké ambice,“ vyzval TOP 09 Fiala.