TOP 09 zvolí nového šéfa. Loučící se Pekarovou Adamovou chce nahradit Havel

Spolupráce a koalici SPOLU s ODS a lidovci dávala podle něj smysl. „A pokud něco takového bude dávat smysl za čtyři roky, tak se do toho třeba zapojíme. Ale sebevědomou politikou TOP 09 musí být ambice, že musí být schopná kandidovat samostatně. Je to tak teď a mělo by to tak být vždycky,“ uvedl v rozhovoru pro iDNES.cz Havel, který byl v minulém volebním obdobím šéfem školského výboru Sněmovny.
A vést tento výbor má TOP 09 podle nabídky, kterou dostala od nové koalice ANO, SPD a Motoristů, i v tomto volebním období.
Pekarová Adamová letos v únoru oznámila, že ze zdravotních důvodů z vysoké politiky odchází. Ve volbách do Sněmovny už nekandidovala.
Havel byl volebním lídrem SPOLU v Královéhradeckém kraji. Strany končící koalice ve volbách prohrály s ANO, TOP 09 získala devět poslaneckých křesel, o pět si tak pohoršila.
Po slučování s ODS není poptávka, říká Havel
Slučování s ODS Havel odmítá. Ve straně po tom podle něj ani není poptávka. „Jsme jedinou proevropskou pravicovou stranou. Od začátku říkáme, že mít euro je výhodné, dávno jsme ho měli mít,“ říká zatím jediný kandidát na šéfa TOP 09.
Kandidaturu na šéfa strany zvažoval i ministr pro vědu výzkum a inovace Marek Ženíšek, ale nakonec se rozhodl usilovat jen o post místopředsedy, stejně jako bývalý šéf strany Jiří Pospíšil, který se po volbách vrátil do Sněmovny, ale musí se kromě toho starat také o malou dceru Medu. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se rozhodl jen obhajovat post prvního místopředsedy TOP 09.
Na sněm dorazí i zakladatel TOP 09 Miroslav Kalousek, který už ale ze strany odešel kvůli výhradám k její politice. „Já dostal pozvání a shodou okolností se mi to vešlo do obrovsky pracovně exponovaného víkendu. Ale nechtěl jsem nezdvořile odmítnout, takže určitě přijdu aspoň na zahájení,“ řekl v rozhovoru iDNES.cz Kalousek.
„Já si dal závazek nekomentovat dění v TOP 09. Vydala se směrem, který mi nevyhovoval a nevyhovuje, takže jsem z té strany vystoupil. Na druhou stranu tam mám spoustu přátel, přeji jim všechno nejlepší,“ říká Kalousek.
Na sněm TOP 09 dorazí jako host i premiér a končící předseda ODS Petr Fiala a ministr zemědělství a šéf lidovců Marek Výborný. Hnutí STAN bude na volebním zastupovat první místopředseda hnutí a končící ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček.