TOP 09 na Praze 4 potopila starostu Štěpánka. Ten je přitom na její evropské kandidátce

PRAHA Vedení čtvrté pražské části zažilo ve středu odpoledne personální hurikán. Během svého druhého funkčního období byl sesazen starosta Petr Štěpánek (Zelení), který vedl koalici s Piráty, STANem a KDU-ČSL. Převrat na radnici za pomoci radního za lidovce Josefa Svobody naplánovala opozice ve složení ANO, ODS a TOP 09. Pikantní na tom je především skutečnost, že Štěpánek figuruje na pátém místě kandidátky složené převážně ze straníků TOP 09 a STAN.

Rošáda ve vedení největšího pražského samosprávného celku se odehrála náhle, podle informací serveru Lidovky.cz se převrat „upekl“ do finální podoby teprve okolo středečního poledne. Odvolání samotné prošlo nejtěsnější většinou 23 hlasů ze 45 možných, spolu se starostou se poroučeli až na lidovce Svobodu i všichni ostatní členové rady. Prahu 4 nyní nově povede dosavadní zastupitelka Irena Michalcová z ANO. TOP 09 připadl post místostarosty a radního.

Štěpánek je pětkou kandidátní listiny do Evropského parlamentu pod názvem „Spojenci pro Evropu“, ve kterém se sešli TOP 09, STAN, Zelení i LES. Sám Štěpánek ale serveru Lidovky.cz řekl, že striktně odlišuje komunální politiku a evropské volby. Nebere si proto své odvolání od jedné z místních organizací svého partnera v eurovolbách nikterak osobně. „Když si v politice berete věci osobně, moc dlouho tam nevydržíte. Teď kandiduji do Evropské parlamentu za nejevropštější uskupení a to nás spojuje,“ řekl Štěpánek.

Se stejným stoickým klidem už ale zprávu o konci Štěpánka nevzalo vedení pražské TOP 09 i stranický předseda Jiří Pospíšil. „S postupem kolegů z Prahy 4 nesouhlasím, stejně to vidí i pražský krajský výbor naší strany. Budeme to nadále řešit,“ řekl serveru Lidovky.cz předseda TOP 09 s tím, že je s předsedou Zelených v kontaktu.

Vadí komunikace a starostka za ANO

Odmítl ale, že by společnou evropskou kandidaturu Štěpánkův konec ohrozil. „Budeme to ale dále řešit, nestrkáme hlavu do písku,“ uvedl Pospíšil s tím, že TOP 09 působila na Praze 4 vůči koalici Petra Štěpánka jako opozice už od jejího začátku, nejedná se proto prý o zradu. Podraz prý spáchal především nynější místostarosta z KDU-ČSL Josefa Svoboda, bratr známějšího bývalého ministra Cyrila Svobody.



Jako zásadní problém šéf TOP 09 Pospíšil vidí, že o chystaném kroku vedení strany nevědělo a také to, že jako novou starostku podpořila místní TOP 09 zastupitelku za hnutí ANO. Ve stejný čas, kdy ve čtvrté městské části padaly hlavy vedení, měl navíc krajský výbor TOP 09 Praha schůzi.

Jiří Pospíšil na jednání koalice.

Ten ve společném prohlášení uvedl, že s kroky svých spolustraníků nesouhlasí. Podle jednoho z účastníků zasedání, se kterým server Lidovky.cz hovořil, navrhovali někteří jeho členové jako trest dokonce vyloučení ze strany. Žádný takový návrh prý ale nenašel podporu a ve společném prohlášení se také neobjevil.



„Městská část Praha 4 je po čtyřech a půl letech vládnutí Zelených nejzanedbanější městskou částí,“ odůvodnil rozhodnutí své strany předseda TOP 09 na Praze 4 Michal Hroza. Podle něj se dosavadní koalice rozpadla během středy sama. Ohradil se také proti tvrzení, že vedení strany o chystané změně nevědělo.

„O naší snaze svrhnout levicovou koalici na Praze 4 informoval předseda TOP 09 Praha 4, který je zároveň pražským místopředsedou, pravidelně na probíhajících Krajských výborech TOP 09 Praha,“ uvedl v prohlášení Hroza.