TOP 09 na rozcestí. Do čela strany má nakročeno Czernin, i přes menší počet nominací

PRAHA Deset let od svého založení stojí TOP 09 na rozcestí mezi konzervativněji a liberálněji laděnými křídly strany. O směřování do sněmovních voleb v roce 2021 rozhodne v neděli ve vinohradském hotelu Don Giovanni, strana si tam zvolí nového předsedu. O funkci se uchází poslankyně Markéta Pekarová Adamová a senátor Tomáš Czernin.

Na první pohled vstupuje do závodu o post šéfa strany jako silnější současná první místopředsedkyně a poslankyně Markéta Pekarová Adamová. Ta získala oficiálně podporu krajských organizací v Praze, Liberci, Plzni i jižních Čech. Senátor a místopředseda strany Tomáš Czernin má podporu zatím jen od královéhradeckých a středočeských kolegů.

Mezi delegáty vede Czernin

Jenže situace je složitější. Pekarovou Adamovou sice podpořil pražský krajský výbor, jenže ve výsledku ji může Czernin v Praze porazit. „Spíše to vypadá, že mezi pražskými delegáty převažuje příklon k Czerninovi,“ řekl pro Lidovky.cz zdroj dobře obeznámený s děním uvnitř strany.

Není to tak překvapivé. Pekarová Adamová získala ve své domovské pražské organizaci podporu poměrem 16:12, což není nic převratného. Otázkou tak zůstává, jak moc na nominacích krajských vedení vlastně záleží. Zdroje serveru Lidovky.cz uvnitř TOP 09 hovoří o prozatímním náskoku Czernina o 20 až 30 delegátů.

Nejpravděpodobnější variantou ale zůstává model, ve kterém bude jeden z kandidátů předsedou a druhý prvním místopředsedou. „Překvapilo by mě, kdyby to dopadlo jinak,“ řekl jeden z činovníků strany. Tento postup by prý upřednostnily i kraje.

Nejde jen o souboj mezi poslankyní a senátorem, ale symbolicky také mezi dvěma stranickými předsedy – tím bývalým Miroslavem Kalouskem a současným Jiřím Pospíšilem. Kalousek přemlouval mladou poslankyni ke kandidatuře už na minulém sněmu proti Pospíšilovi, ten za ní paradoxně stojí nyní. Kalousek naopak otevřeně podporuje Czernina. I přesto podle straníků rozkol ve straně po sněmu nehrozí.

Střet těchto křídel by se dal chápat jako souboj liberální a konzervativní tváře strany, které poslední průzkumy přisuzují mezi pěti a šesti procenty. Ani jeden z kandidujících místopředsedů to ale tak nevidí.

„To slovíčkování mě štve. Pro mě znamená konzervativnost odpovědnost k budoucnosti. Skutečný rozpor mezi námi nevidím,“ řekl jičínský senátor. Podobně to vidí také Pekarová Adamová. Ta ale zároveň varuje před přehnaným konzervatismem, jehož prostor prý již okupují lidovci, ODS či Trikolóra.

Litomyšlská rodačka zároveň nesouhlasí s nálepkou TOP 09 jako strany s programem „anti-Babiš“, je to podle ní spíše mediální nepravdivá zkratka. Podle Tomáše Czernina by s ní však strana měla i tak něco dělat. „Kurz je to sice oprávněný, ale přece jen bych to rád změnil,“ uvedl Czernin, který by prý straně rád navrátil pozitivní tón, se kterým modročervení vznikali.

Souboj dvou komor

Pekarová Adamová ale poukázala na důležitý rozdíl mezi ní a senátorem. „Já jsem poslankyně a on senátor. A nás čekají v roce 2021 volby do sněmovny, ve kterých jsem připravena stranu vést,“ uvedla pro Lidovky.cz. Pro TOP 09 budou tyto volby životně důležité a pro volební kampaň je člen dolní komory parlamentu výhodnějším lídrem.

Oba se v odpovědích pro Lidovky.cz staví shodně pozitivně ke spolupráci s dalšími stranami, Pekarová Adamová by akcentovala ochranu přírodních zdrojů a přijetí eura, zatímco Czernin nabízí expanzi strany z měst na venkov a ochranu krajiny. Předsedu si šestý celostátní sněm zvolí v neděli jako první bod programu jednání.