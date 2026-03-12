TOP 09 navrhuje zakotvit do ústavy členství Česka v NATO i Evropské unii

„Předložíme to brzy,“ řekl iDNES.cz Havel. Jeho strana se svou iniciativou osloví i další strany, a to i vládní.
„Jsme si vědomi, že to má úskalí, že SPD to nepodpoří a může vydírat své partnery,“ připustil šéf TOP 09, že prosadit takovou úpravu Ústavy České republiky může být složité.
K jejímu prosazení je třeba najít minimálně většinu 120 hlasů ze 200 ve Sněmovně a třípětinovou většinu přítomných senátorů.
Česká republika vstoupila do NATO 12. března 1999 společně s Polskem a Maďarskem.
Havel na tiskové konferenci TOP 09 připomněl, že americký velvyslanec v Praze Nicholas Merrick na národní konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost, která se konala na Pražském hrad, varoval českou vládu, že škrtáním výdajů na obranu Česko riskuje, že nesplní své vlastní závazky a bude patřit k nejhorším v Evropě.
Babiš v reakci na Merrickovo vystoupení uvedl, že výdaje, které země vynaloží na obranu, jsou za současné situace maximem možného.
Staneme se nejslabším článkem NATO, řekl Ženíšek k výši výdajů Česka na obranu
„Vypadá to, že budeme vynakládat zhruba 1,7 procenta HDP na obranu, což může být nejméně ze všech aliančních zemí. Staneme se nejslabším článkem aliance – a to je ostuda,“ řekl místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek.
Opozice při schvalování rozpočtu České republiky na letošní rok ve středu neprosadila navýšení výdajů na obranu o 21 miliard korun.
Posílení výdajů na obranu v minulých dnech podpořil i prezident Petr Pavel. „V Evropě zuří největší válečný konflikt za posledních 80 let. Na první pohled se odehrává zdánlivě daleko od našich hranic. Ve skutečnosti se nás ale bezprostředně dotýká,“ apeloval na poslance při své návštěvě ve Sněmovně.
„Dnes není jediný ospravedlnitelný důvod pro to, aby výdaje na obranu a bezpečnost stagnovaly. Naopak, je dostatek zásadních důvodů, aby adekvátně rostly. V tomto ohledu – jako vrchní velitel ozbrojených sil a také jako český prezident, kterému leží na srdci především bezpečnost našich občanů a suverenita naší země – apeluji na vaši odpovědnost. Posilování naší obrany není příprava na válku, ale naopak cesta pro zajištění míru,“ prohlásil prezident Pavel.
Vláda oznámila,že k výroční vstupu do NATO nasvítí budovu Strakovu akademie
Úřad vlády si výročí vstupu České republiky do Severoatlantické aliance připomene slavnostním nasvícením sídla vlády, Strakovy akademie.
„Vstup České republiky do NATO byl ohromně důležitý krok, potvrdili jsme své pevné místo mezi svobodnými a odpovědnými demokratickými státy. Naše členství v Alianci je pilířem obrany a bezpečnosti České republiky a všech našich občanů, ale také zdrojem stability, protože je to nejsilnější obranná aliance na světě,“ uvedl premiér Babiš s tím, že fasáda sídla vlády se rozzáří barvou vlajky NATO.