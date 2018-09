TOP 09 podporuje přijetí sirotků, Sněmovna by prý měla apelovat na vládu

PRAHA Sněmovna by měla podle TOP 09 apelovat na vládu, aby Česko přijalo pět desítek syrských dětí z řeckých uprchlických táborů. Předseda poslanců této strany Miroslav Kalousek to označil za dobrovolné a solidární gesto. Proti takovému záměru se při středeční sněmovní debatě o globálním paktu o migraci postavila SPD Tomia Okamury.

Kalousek uvedl, že v uprchlických táborech v Řecku je 3500 syrských dětí. „Jsou tam bez rodičů. Často vůbec netuší, zda sirotci jsou, nebo nejsou,“ uvedl. Šéf poslanců TOP 09 poukázal například na Velkou Británii, která rozhodla o přijetí 350 těchto dětí mladších 17 let.



Česká vláda by si měla podle Kalouska stanovit parametry, jak uzná za vhodné. „Je zcela na vládě, jakými mechanismy to udělá,“ dodal.

„V naší zemi máme dost vlastních sirotků a nezaopatřených dětí,“ prohlásil Okamura. Iniciativu ohledně přijetí syrských dětí, s níž přišla europoslankyně KDU-ČSL Michaela Šojdrová, pokládá za kampaň před blížícími se komunálními a senátními volbami i evropskými volbami, které budou příští rok. Sýrie podle Okamury dokáže sirotkům pomoci sama, má na to podle něho prostředky.

Česko přijalo 50 Venezuelanů

Místopředseda KDU-ČSL Ondřej Benešík uvedl, že Šojdrová představila svůj záměr na stranických grémiích již na jaře a držela ho poměrně v tajnosti. Řekl, že europoslankyni varoval, že pokud se ze záměru stane předvolební téma, nikomu tím nepomůže. Benešík taky podotkl, že Česko přijalo asi 50 občanů s českými kořeny z Venezuely. „Jsou tady a já žádné demonstrace nevidím,“ dodal.

S iniciativou Šojdrové nesouhlasí premiér Andrej Babiš (ANO), který se ale ze středečního jednání Sněmovny omluvil. Už dříve řekl, že dětem by se mělo pomoci tam, kde se narodily. Zdůrazňuje také, že debata se netýká malých dětí, ale chlapců ve věku 12 až 17 let. Vyjádřil proto obavu z toho, že návrh je pouhým „plácnutím do vody“ a snahou Šojdrové se zviditelnit před volbami do Evropského parlamentu. Ministerský předseda by se s ní měl sejít v pátek odpoledne.

Na Babiše se obrátilo otevřeným dopisem několik českých spisovatelů, protestují proti jeho dlouhodobému postoji k přijímání uprchlíků. Odmítnutí několika desítek dětí bez rodičů ze Sýrie označují za skandální a nelidské. „Nehodláme se smířit s tím, že prosperující evropský stát, jako je naše republika, odmítá podat pomocnou ruku dětem a mládeži stiženým hrůzami syrského konfliktu,“ uvedli v dopise. Podepsali ho třeba Jáchym Topol, Petr Hruška, Olga Stehlíková, Sylvie Richterová, Petr Borkovec, Marek Šindelka nebo Petra Hůlová.