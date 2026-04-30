TOP 09 chce, aby se mohlo volit už od šestnácti let. Do Senátu chce i Šarapatku

  11:05
Kampaň před podzimními komunálními a senátními volbami rozjíždí opoziční TOP 09. Její předseda Matěj Ondřej Havel se vypraví na road show nazvanou Havel jede topku. „Andrej Babiš se vzhlédl při v politice Viktora Orbána a Roberta Fica, tomu chceme čelit,“ řekl při zahájení kampaně Havel. Řekl, že jeho strana navrhne, aby volební právo do komunálních voleb měli voliči už od šestnácti let.

Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel při startu kampaně před senátními a komunálními volbami | foto: Anna Kristová, MAFRA

Představil i tři kandidáty do senátních voleb – jedním je Zdeněk Šarapatka, bývalý člen Rady České televize a před tím i exporadce Miloše Zemana v době, kdy byl ještě bývalý prezident premiérem.

Kandidovat Šarapatka bude v obvodě, který zahrnuje Prahu 5 a Prahu 13, kde je zatím senátorem šéf klubu SEN 21 a Piráti Václav Láska.

Za TOP 09 budou obhajovat křeslo v horní komoře parlamentu Tomáš Třeina na Znojemsku a Jan Grulich v obvodu Rychnov nad Kněžnou.

„Česko stojí na křižovatce. Buď budeme dál překvapovat mezi populismem a krátkodobými sliby, nebo se vydáme cestou odpovědnosti, stabilty a dlouhodobé prosperity,“ píše se v předvolebním materiálu, který TOP 09 ve středu ukázala.

Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel zahajuje road show před senátními a komunálními volbami nazvanou Havel jede Topku.

Svou kampaň strana představuje den před 22. výročím vstupu země do Evropské unie. TOP 09 v březnu oznámila, že navrhuje zakotvení členství České republiky v EU a NATO do ústavy.

„Aby bylo jasné, že naše bezpečnostní civilizační ukotvení není předmětem experimentů,“ řekl předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel pro změnu přesně v den výročí vstupu Česka do NATO.

