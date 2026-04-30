TOP 09 chce, aby se mohlo volit už od šestnácti let. Do Senátu chce i Šarapatku

Představil i tři kandidáty do senátních voleb – jedním je Zdeněk Šarapatka, bývalý člen Rady České televize a před tím i exporadce Miloše Zemana v době, kdy byl ještě bývalý prezident premiérem.
Kandidovat Šarapatka bude v obvodě, který zahrnuje Prahu 5 a Prahu 13, kde je zatím senátorem šéf klubu SEN 21 a Piráti Václav Láska.
Za TOP 09 budou obhajovat křeslo v horní komoře parlamentu Tomáš Třeina na Znojemsku a Jan Grulich v obvodu Rychnov nad Kněžnou.
„Česko stojí na křižovatce. Buď budeme dál překvapovat mezi populismem a krátkodobými sliby, nebo se vydáme cestou odpovědnosti, stabilty a dlouhodobé prosperity,“ píše se v předvolebním materiálu, který TOP 09 ve středu ukázala.
Svou kampaň strana představuje den před 22. výročím vstupu země do Evropské unie. TOP 09 v březnu oznámila, že navrhuje zakotvení členství České republiky v EU a NATO do ústavy.
„Aby bylo jasné, že naše bezpečnostní civilizační ukotvení není předmětem experimentů,“ řekl předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel pro změnu přesně v den výročí vstupu Česka do NATO.