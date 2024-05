Pospíšil: TOP 09 by měla do voleb zapojit Kalouska. Pokles preferencí strany prý souvisí s chováním vůči němu

Nervozita je ale ve straně velká, a to i kvůli nadcházejícím eurovolbám. Koalice do nich i přes názorové rozdíly jde také společně, aby se do příštího roku nerozštěpila. Někteří členové TOP 09 se obávají, že by strana nemusela obhájit své dva europoslance, a to i přesto, že pořadí kandidátů na listině Spolu bylo sestaveno velmi pečlivě – stopku dostali všichni, kdo mohli nějak překvapit.

Právě to byla podle Jiřího Pospíšila, který TOP 09 vedl mezi lety 2017 až 2019, chyba, která se nesmí opakovat. „Měli bychom se bavit o tom, jak Miroslava Kalouska zapojit do příštích parlamentních voleb,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz. Kalousek je jedním ze dvou zakladatelů TOP 09. Ani Pospíšil, nynější europoslanec, nebyl na kandidátku svou stranou vpuštěn a po deseti letech v europarlamentu končí.

Lídryně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová se nyní pokusila odvrátit pokles preferencí změnou ministra pro vědu a výzkum: odstranila „neviditelnou“ Helenu Langšádlovou, nahradit by ji měl ekonom Pavel Tuleja.

Lidovky.cz: Bude výměna stačit?

Ctím právo předsedkyně TOP 09 takové rozhodnutí učinit. Až čas ukáže, zda výměna byla ku prospěchu, či nikoliv. A jestli má paní předsedkyně právo na výměnu v kabinetu, tak za ni také nese politickou odpovědnost.

Ukáže-li se, že krok s výměnou ministryně neměl žádnou logiku, že nepřinesl lepší a rychlejší dokončení reforem v oblasti vědy a výzkumu a zároveň ani onu větší mediální pozornost – více lajků, jak bylo řečeno –, jde to opět za lídryní.