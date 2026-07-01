Poslanci bojují o nový jednací řád. Hádají se, kdo a kdy nejvíc zdržuje jednání

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„Ani ve sportu se nemění pravidla hry během zápasu,“ zdůraznil Havel.
Jediná věc, která by ještě postoj TOP 09 mohla změnit, je to, kdyby změny jednacího řádu Sněmovny začaly platit až od července 2029, tedy fakticky až pro příští volební období.
Postoj dalších opozičních stran, které jsou ochotny změnu jednacího řádu podpořit už nyní, označil první místopředseda TOP 09 Jiří Pospíšil za projev určité naivity.
„Když jsme tu změnu jednacího řádu připravovali, netušili jsme, jaký návrh k nám připutuje,“ řekl místopředseda ANO Radek Vondráček.
„Vy obstruujete i věci, které tady neprojednáváme,“ vyčetl opozici místopředseda Sněmovny za ANO Patrik Nacher.
Sněmovnu blokovali v minulém volebním období mnohahodinovými projevy Babiš a Okamura
Exministryně obrany Jana Černochová z ODS jeho vystoupení označila za klasický „dvojí metr“. Právě permanentním užíváním tohoto slovního spojení se stal Nacher proslulým.
Černochová, stejně jako před tím Havel, připomněla jak paralyzovali Sněmovnu v minulém volebním období několikahodinovými projevy předseda ANO Andrej Babiš a předseda SPD Tomio Okamura. Právě současný šéf Sněmovny Okamura blokování jednání dovedl až do extrému, když dokázal hovořit i téměř jedenáct hodin v kuse.
„Do rána jste blokovali jednání obstrukčními projevy,“ připomněl Havel.
Poslanci zahájili závěrečné jednání o úpravě svého jednacího řádu, aby polevily obstrukce
Závěrečné hlasování o novele jednacího řádu Sněmovny, kterou předložili poslanci vládní koalice v čele se šéfem poslanců ODS Markem Bendou, může být už ve středu.
Čas na to je do 14 hodin, pro definitivní schvalování nových zákonů mají poslanci vyhrazený čas ve středu a v pátek od 9 do 14 hodin.
Cílem změny je omezit obstrukce a zefektivnit jednání Sněmovny. Novela omezuje délku vystoupení při navrhování změn programu schůzí a rozšiřuje pravomoc Sněmovny zkrátit řečnickou dobu při projednávání zákonů.
Nově by se toto omezení mohlo vztahovat i na poslance s přednostním právem vystoupit, s výjimkou předsedy Sněmovny.
Zachována má zůstat současná podoba dvouminutových faktických poznámek, kterými poslanci reagují na vystoupení svých kolegů.
Zákaz alkoholu při jednání Sněmovny neprojde
Opoziční hnutí STAN zřejmě neuspěje s návrhem zakázat během jednání Sněmovny alkohol.
Součástí návrhu je i možnost vykázat z jednacího sálu a pokutovat až do výše měsíčního platu poslance, který by byl pod vlivem alkoholu.
Předsedkyně poslanců ANO Taťána Malá uvedla, že návrh podpoří. Její stranický kolega a místopředseda Sněmovny Patrik Nacher je ale proti, přestože je sám abstinent. Podle něj není jasné, jak by se opilost poslanců posuzovala.