Tak do vysoké politiky, nebo do TOP 09? opáčil Kalousek na dotaz, zda se vrátí

Trochu to vystihuje i současný vztah Kalouska vůči straně, kterou zakládal před šestnácti lety spolu s tehdejším ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem. Kalousek stranu opustil kvůli výhradám k jejímu směřování.
TOP 09 má po volbách jen devět poslanců a stejně jako celá koalice koalice SPOLU bude v opozici.
„Já dostal pozvání a shodou okolností se mi to vešlo do obrovsky pracovně exponovaného víkendu. Ale nechtěl jsem nezdvořile odmítnout,“ řekl před sjezdem v rozhovoru pro iDNES.cz Kalousek.
„Jsem bezpartijní čestný host. Nebývá zvykem hostů, aby hostiteli říkal, jak si má přestavět nábytek nebo umýt okna,“ prohlásil v sobotu ráno zakladatel TOP 09, který se rozešel se svou stranou.
Z vysoké politiky neodešel zcela. „Já jsem to nikdy neřekl, to se vždycky může změnit, jako vždycky jsem říkal, že nebudu kandidovat v těchto volbách, což jsem také udělal. Já mám živnost jako konzultant,“ řekl iDNES.cz Kalousek, který už má také nárok na důchod.
Je strategickým poradcem pro zbrojní společnost STV Group miliardáře Martina Drdy. „To není můj jediný klient. Je to jediný klient, který to rád zveřejnil,“ dodal exšéf TOP 09.
„Politika mě nikdy nepřestala a nepřestane zajímat a budu ji nějakým způsobem komentovat, protože člověk tím, že odejde z profesionální politiky, nepřestane být aktivní, nemusí přestat být aktivním občanem,“ uvedl Kalousek.
Opoziční strana TOP 09 v sobotu pořádá sněm, na kterém hodlá po ohlášeném konci Markéty Pekarové Adamové zvolit nového lídra. Jediným zatím známým kandidátem na tento post je dosavadní místopředseda strany Matěj Ondřej Havel. „Docela bych chtěl mít soupeře,“ uvedl Havel při příchodu na dotaz iDNES.cz, zda by chtěl protivníka.