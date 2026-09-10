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Naši je v Senátu zastaví, říká TOP 09. Spouští horkou fázi své volební kampaně

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  9:16aktualizováno  9:16
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Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel na tiskové konferenci ve Sněmovně. (25....

Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel na tiskové konferenci ve Sněmovně. (25. srpna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Tisková konference poslaneckého klubu TOP 09. Na snímku Matěj Ondřej Havel. (8....
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Publicista Zdeněk Šarapatka, který kandiduje do Senátu v Praze 5 i podporou...
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Měsíc před říjnovými senátními a komunálními volbami spouští horkou fázi kampaně do Senátu opoziční TOP 09. Na tiskové konferenci ve Sněmovně od 10 hodin spolu s předsedou strany Matějem Ondřejem Havlem vystoupí tři kandidáti strany do horní komory parlamentu – dosavadní senátoři Jan Grulich i Tomáš Třetina a spolu s nimi Zdeněk Šarapatka.

Svou tiskovou konferenci nazvala opoziční TOP 09 Naši je v Senátu zastaví, čímž je míněna současná vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě.

Termíny voleb

První kolo voleb do Senátu se uskuteční v pátek 9. a sobotu 10. října 2026. Případné druhé kolo proběhne o týden později, tedy v pátek 16. a v sobotu 17. října.

Grulich obhajuje křeslo v obvodě Rychnov nad Kněžnou jako kandidát TOP 09, ODS, KDU-ČSL, STAN, Piráti a LES. Jde o senátní obvod, kde bude vítěz znám už po prvním kole, protože jediným soupeřem Grulicha je poslanec za ANO Petr Sadovský.

Zdeněk Šarapatka, bývalý člen Rady České televize a v minulosti poradce Miloše Zemana v době, kdy byl premiérem, kandiduje v Praze 5 s podporou TOP 09, Pirátů a strany LES. V tomto obvodě je nyní senátorem Václav Láska.

Senátor za TOP 09 Tomáš Třetina z Moravského Krumlova obhajuje post v obvodu Znojmo.

V současné situaci Senát může brzdit prosazování záměrů koalice ANO, SPD a Motoristů sobě a vracet návrh do Sněmovny.

V senátních volbách o udržení 11 křesel usilují Starostové a nezávislí, o devět mandátů klub ODS a TOP 09. Po třech senátorských křeslech mohou ztratit klub KDU-ČSL a frakce SEN 21 s Piráty.

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