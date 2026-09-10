Naši je v Senátu zastaví, říká TOP 09. Spouští horkou fázi své volební kampaně

Svou tiskovou konferenci nazvala opoziční TOP 09 Naši je v Senátu zastaví, čímž je míněna současná vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě.
Termíny voleb
První kolo voleb do Senátu se uskuteční v pátek 9. a sobotu 10. října 2026. Případné druhé kolo proběhne o týden později, tedy v pátek 16. a v sobotu 17. října.
Grulich obhajuje křeslo v obvodě Rychnov nad Kněžnou jako kandidát TOP 09, ODS, KDU-ČSL, STAN, Piráti a LES. Jde o senátní obvod, kde bude vítěz znám už po prvním kole, protože jediným soupeřem Grulicha je poslanec za ANO Petr Sadovský.
Zdeněk Šarapatka, bývalý člen Rady České televize a v minulosti poradce Miloše Zemana v době, kdy byl premiérem, kandiduje v Praze 5 s podporou TOP 09, Pirátů a strany LES. V tomto obvodě je nyní senátorem Václav Láska.
Senátor za TOP 09 Tomáš Třetina z Moravského Krumlova obhajuje post v obvodu Znojmo.
V současné situaci Senát může brzdit prosazování záměrů koalice ANO, SPD a Motoristů sobě a vracet návrh do Sněmovny.
V senátních volbách o udržení 11 křesel usilují Starostové a nezávislí, o devět mandátů klub ODS a TOP 09. Po třech senátorských křeslech mohou ztratit klub KDU-ČSL a frakce SEN 21 s Piráty.
Přímý přenos tiskové konference TOP 09