V Praze postaví nejvyšší mrakodrap Česka, schválili radní. Bude mít tvar vraku lodi

  10:03
Pražští radní schválili změnu územního plánu nutnou pro stavbu multifunkčního mrakodrapu nazvaného Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje stavět developerská firma Trigema. Rada změnu odsouhlasila na svém pondělním jednání spolu s takzvanou plánovací smlouvou, podle které investor přispěje Praze 13 a magistrátu zhruba 75,7 milionu korun formou hotovosti a úprav veřejných prostranství.

O změně plánu budou finálně hlasovat ještě městští zastupitelé. Top Tower má být podle dřívějších informací se 135 metry nejvyšší budovou v Praze i v Česku.

O 125 metrů vysokou budovu má být opřena o deset metrů vyšší konstrukce znázorňující vrak lodi, kterou navrhli architekt Tomáš Císař a výtvarník David Černý. Uvnitř budovy mají být nájemní byty, obchody, kanceláře či kulturní a zážitkové centrum.

Nejvyšší budovu v Česku s názvem Top Tower (na vizualizaci) chce postavit developerská společnost Trigema v Nových Butovicích v Praze. Má být vysoká 135 metrů, náklady jsou dvě miliardy korun. (20. 9. 2019)
Nejvyšší budova Česka AZ Tower v Brně měří 111 metrů.
V Tower na pražské Pankráci (stav v lednu 2017).
Stavbu v minulosti kritizovala opozice v Praze 13 či někteří místní obyvatelé. Vedení městské části naopak před pěti lety podepsalo k plánované stavbě s investorem memorandum.

Městští radní nyní se změnou územního plánu schválili i návrh smlouvy, na základě které firma poskytne magistrátu a Praze 13 takzvané kontribuce v celkové hodnotě 75,7 milionu korun.

Z toho 60,7 milionu obdrží Praha, a to 14,7 milionu formou finančního příspěvku a zbytek v podobě revitalizace parkoviště a podchodu pod Bucharovou ulicí, stavby dvou výtahů na pěší zónu a vybudování veřejného prostranství před poliklinikou Lípa.

Praha 13 dostane 15 milionů korun. Kromě toho firma zajistí také nový přechod pro chodce, pěší průchod pod Seydlerovou ulicí či průjezd pro zásobování pod Bucharovou ulicí.

Praha požaduje prostřednictvím takzvaných kontribucí po developerech určitou částku za metr hrubé podlažní plochy plánovaných projektů, přičemž hlavní pákou je nutnost změny územního plánu. Je potřebná i v případě projektu, kterého se týká aktuální smlouva. Příspěvky vycházejí z metodiky, jejíž příprava začala v minulém volebním období, a využívají institutu takzvaných plánovacích smluv zavedených novým stavebním zákonem.

Nejvyšší budovou v Česku je aktuálně brněnský AZ Tower, který byl otevřen v roce 2013. Mrakodrap kombinuje obchodní prostory, kanceláře a v nejvyšších patrech i apartmány.

Od letošního léta se pyšní dalším unikátem. Na střeše, ve výšce 111 metrů nad zemí, otevřel i nejvýše položenou vyhlídkovou terasu.

