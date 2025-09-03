O změně plánu budou finálně hlasovat ještě městští zastupitelé. Top Tower má být podle dřívějších informací se 135 metry nejvyšší budovou v Praze i v Česku.
O 125 metrů vysokou budovu má být opřena o deset metrů vyšší konstrukce znázorňující vrak lodi, kterou navrhli architekt Tomáš Císař a výtvarník David Černý. Uvnitř budovy mají být nájemní byty, obchody, kanceláře či kulturní a zážitkové centrum.
Stavbu v minulosti kritizovala opozice v Praze 13 či někteří místní obyvatelé. Vedení městské části naopak před pěti lety podepsalo k plánované stavbě s investorem memorandum.
Městští radní nyní se změnou územního plánu schválili i návrh smlouvy, na základě které firma poskytne magistrátu a Praze 13 takzvané kontribuce v celkové hodnotě 75,7 milionu korun.
Z toho 60,7 milionu obdrží Praha, a to 14,7 milionu formou finančního příspěvku a zbytek v podobě revitalizace parkoviště a podchodu pod Bucharovou ulicí, stavby dvou výtahů na pěší zónu a vybudování veřejného prostranství před poliklinikou Lípa.
Praha 13 dostane 15 milionů korun. Kromě toho firma zajistí také nový přechod pro chodce, pěší průchod pod Seydlerovou ulicí či průjezd pro zásobování pod Bucharovou ulicí.
Praha požaduje prostřednictvím takzvaných kontribucí po developerech určitou částku za metr hrubé podlažní plochy plánovaných projektů, přičemž hlavní pákou je nutnost změny územního plánu. Je potřebná i v případě projektu, kterého se týká aktuální smlouva. Příspěvky vycházejí z metodiky, jejíž příprava začala v minulém volebním období, a využívají institutu takzvaných plánovacích smluv zavedených novým stavebním zákonem.
Nejvyšší budovou v Česku je aktuálně brněnský AZ Tower, který byl otevřen v roce 2013. Mrakodrap kombinuje obchodní prostory, kanceláře a v nejvyšších patrech i apartmány.
Od letošního léta se pyšní dalším unikátem. Na střeše, ve výšce 111 metrů nad zemí, otevřel i nejvýše položenou vyhlídkovou terasu.