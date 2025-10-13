Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií

Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v útereý v podcastu Zlámaný Topol s Lenkou Zlámalovou na serveru Info.cz. Devětašedesátiletý aktivní glosátor na sociálních sítích i v médiích zahájí příští týden chemoterapii.
První informace o svém onemocnění sdělil v souvislosti s úmrtím bývalé šéfky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové. „Když jsem psal emotivní nekrolog ke smrti Dany Drábové, tak mi tam lidi psali, ať zdechnu, brzy půjdu za ní a podobně, a netušili, jak jsou blízko pravdě,“ prozradil bývalý premiér.

Topolánek v podcastu uvedl, že příští pondělí podstoupí chemoterapii. Přiznal, že jeho problémy se slinivkou jsou nyní velmi vážné.

Už v roce 2021 se bývalý předseda vlády svěřil, že trpí vážnou nemocí. Uvedl tehdy, že mu bude pětašedesát a je diabetikem po rakovině. Dále svůj stav však odmítl komentovat.

Mirek Topolánek se výrazně zapsal do české politiky v první dekádě 21. století. V prosinci 2002 překvapivě vystřídal Václava Klause v čele ODS a stal se jejím druhým předsedou. Stranu vedl až do roku 2010, přičemž v letech 2006 až 2009 zastával funkci předsedy vlády. Pod jeho vedením Občanská demokratická strana dosáhla několika volebních vítězství.

