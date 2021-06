Tornádo připravilo o domov i koně a psy. V sutinách zahynulo minimálně 80 býků

PRAHA Mezi sutinami a různě po okolí Hodonínska a Břeclavska, kudy se ve čtvrtek prohnalo tornádo, se potulují zmatení a vyděšení psi. Stejně jako jejich páníčkové přišli o domov.

„V Hodoníně se nám začínají množit bezprizorní psi, kteří někomu utekli. Těm, kdo hledají svého psa, doporučuji zkusit nejen útulek, ale spíš situaci nahlásit na obci a využít facebookových stránek na pomoc. Nejjistější způsob, jak najít své ztracené zvíře, je zahltit tím sociální sítě,“ uvedla pro Lidovky.cz Šárka Krakovská ze Zoo Hodonín, kde má na starosti psí útulek.



Ten tornádo prakticky srovnalo se zemí. „Psi i všechna zvířata v zoo byli v šoku, seděli v rožku schovaní ve svých boudách. Poprvé se mi stalo, že jsem přišla do útulku a nikdo na mě neštěkal. Psi byli opravdu vyděšení,“ vypráví Krakovská. Všechny psy z útulku museli evakuovat, azyl jim poskytl útulek v Bulharech.

Zvířata v hodonínské zoo jsou na tom podstatně lépe než jejich psí kolegové. „Hlavní vlna šla podél zoologické zahrady. Výběhy zvířat naštěstí nejsou poškozené, až na pár větví a spadlých stromů. Škody jsou hlavně zkraje areálu, u vchodu a u pokladny, kde je vyvrácený strom. V části, kde jsou zvířata, jsou škody minimální,“ sdělila mluvčí hodonínské zoo Marie Blahová.

Zároveň zdůraznila, že poplašná zpráva o tom, že ze zoo během tornáda utekli tygři, je opravdu jen fáma. Tygři jsou podle ní v pořádku, ani nejsou z tornáda nikterak rozhození. „Tygři byli bezpečně zavření, byly tam elektrické ohradníky, nebezpečí opravdu nehrozilo. Ráno byli vypuštěni do výběhu a chovají se úplně běžně,“ řekla Blahová.

O domov přišli kromě psů například i koně. „Máme připraveno pastvinové ustájení na hektarové ploše. V případě potřeby oplotíme další tři hektary a uvidíme. Zatím se mi pár lidí ozvalo,“ sdělil Jiří Malý ze Statku Hrabínka ve Starém Poddvorově.



Krmivo na začátek mají, už se ale domlouvá s dalšími lidmi z okolí, kteří se chtějí zapojit do sbírky pro zvířata. „Na Facebooku se nám ozvali lidé, kteří chtějí darovat seno, slámu, obilí, krmení, případně deky a veškeré potřeby pro zvířata,“ dodal Malý. K dočasnému ubytování může Statek Hrabínka přijmout zhruba 30 zvířat, a to nejen koně. Do výběhu přibude třeba i kráva. „Chceme pomoct koňákům v nouzi, protože teď mají velké starosti a do toho ještě řešit zvířata. Tímto jim chceme ulehčit,“ vysvětlil Malý.

Poukázal tím na obrovskou vlnu solidarity, která se zvedla na sociálních sítích. „Nabízím k zapůjčení elektrický ohradník, bateriový. Ať se nemusíte starat o koně a máte kapacity na úklid,“ napsala například žena ve facebookové skupině.

Pomáhá třeba i Ranč Očov. „Nemáme signál, nemáme elektřinu a nemáme si kde nabít mobily. Já jsem si ho nabila v autě. Nemáme nic. Obchody jsou zavřené, nebo vybrakované, ani jídlo tu nemáme,“ popsala Petra Belková. Koně z jejího ranče naštěstí k újmě nepřišli. „V pondělí jsme tu měli velkou bouřku. Přes různé weby jsme se dozvěděli, že ve čtvrtek bude ještě sílit, tak jsme koně pozavírali do boxů. Tornádo šlo asi sto metrů od našeho domu, viděli jsme ho zepředu a pak šlo bokem. Tornádo jsme vůbec nečekali,“ vypráví Belková.

Kolegům, které takové štěstí neměli, pomohli s ustájením. „Koně u Lužáku od našeho kováře mají úplně všechno zdevastované, museli je převést k nám, poskytli jsme jim azyl. Kůň, který má u Lužáku zase jiný chovatel, musel být zastřelen, protože měl zranění neslučitelná se životem,“ popsala Belková.

Neštěstí potkalo třeba i býky, kteří byli ve čtvrtek na výkrmu ve firmě Agromoravia. Podle Státní veterinární zprávy zahynulo v sutinách minimálně 80 býků z celkového počtu 430.