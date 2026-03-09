Totožnost mrtvého z auta nalezeného pod hladinou rybníka určí analýza DNA

  14:03aktualizováno  14:03
Totožnost mrtvého člověka nalezeného v neděli v potopeném autě při vypouštění rybníka v Kněžmostě na Mladoboleslavsku určí analýza DNA. Po voze i jeho majiteli, sedmadvacetiletém muži z České Lípy, pátrala policie od loňského července. Okolnosti úmrtí vyšetřují kriminalisté, cizí zavinění zatím vyloučili.

KRIMI

„Budeme zadávat analýzu DNA, protože tělo bylo ve značném stadiu rozkladu a na místě nebylo možné osobu identifikovat, nicméně jde o vozidlo, které bylo v pátrání od července loňského roku,“ řekla mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová.

Pod hladinou rybníka v obci Kněžmost našli auto, uvnitř byl mrtvý člověk. (8. března 2026)
14 fotografií

Výsledky analýzy DNA podle ní budou nejdříve za měsíc.

Auta v rybníce si v neděli ráno všiml náhodný kolemjdoucí, s jeho vytažením pomáhali kvůli množství bahna i policejní potápěči.

Pohřešovaného muže naposledy viděli loni 3. července v autě Škoda Fabia RS v Mladé Boleslavi, kde pracoval. Pátrání policie vyhlásila den poté, kdy muž nedorazil domů do České Lípy.

