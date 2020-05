‚Toxický‘ Rus ještě Česko potrápí. Jde o psychický nátlak, dopadá to i na veřejnost, míní exšéf rozvědky Bublan

PRAHA Někdejší šéfové tajných služeb, které LN oslovily, vnímají kauzu „Rus s ricinem v Praze“ rezervovaně. Exředitel rozvědky František Bublan soudí, že jde o provokaci, jež má jiný cíl, své rozpaky neskrývá ani Karel Randák, který se zároveň zastal Bezpečnostní informační služby.

Cílený únik informace do médií o příjezdu důstojníka ruské tajné služby FSB do Prahy skrz anonym mohl vést k tlaku na politiky, kteří jsou Moskvě trnem v oku. Myslí si to František Bublan, někdejší ministr vnitra, který v letech 2001 až 2004 také vedl Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI), tedy civilní rozvědku.



Policejní ochranku kvůli informaci o příletu podezřelého Rusa do Prahy nyní mají pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti), starosta pražské části Řeporyje Pavel Novotný (ODS) a starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09).

„Ti tři politici znejistili, protože se mohou bát, že se jim něco stane. Jde o psychický nátlak. Dopadá to i na veřejnost. Lidé si řeknou, že když se vůči Rusku budeme nějak chovat, kdoví co se nám může stát. Vyvolá to strach,“ řekl pro Lidovky.cz František Bublan, bývalý ředitel ÚZSI a exministr vnitra.