Čas smutku i otázek. Šlo tragické střelbě předejít a kde vzal pachatel peníze na nákup zbraní?

V pátek přišlo další zjištění policie. A sice, že čtyřiadvacetiletý masový vrah z univerzity David K. s velkou pravděpodobností stojí i za smrtí otce a dcery v Klánovickém lese. Potvrdily to balistické zkoušky zbraně, která se našla u pachatele doma.

Rozsah neštěstí nepamatují ani kriminalisté s desítkami let zkušeností. „Když jsem byl na místě činu na fakultě a viděl to okolo, došlo mi, že je to vrah z Klánovic,“ řekl major Aleš Strach, ředitel oddělení vražd z pražské kriminálky. Zdrcující informace tíží o to víc, že podle detektiva byli kriminalisté vrahovi na stopě. Chybělo údajně několik dní, aby byl dopaden.

Množina podezřelých ve spojitosti s vraždami v Klánovicích čítala původně čtyři tisíce lidí.

Dynamiku nabral případ ve čtvrtek po poledni, kdy policie získala informaci o tom, že muž ze středočeské obce chce spáchat sebevraždu.