Tragická chyba. Rychlík nejprve prosvištěl návěstidlo s červenou a pak ‚řízl‘ výhybku, proč?

Analýza

Osobní vlak se ve středu po osmé ranní dával pomalu do pohybu, z ospalého nádraží v západočeských Milavčích měl namířeno do Domažlic. O malou chvíli později do něj vrazila souprava, která tam v tu chvíli neměla co dělat. Západní expres nejprve prosvištěl návěstidlo s červenou a pak podle informací serveru Lidovky.cz takzvaně „řízl“ výhybku. Tedy násilím projel místo, které bylo připravené pro protijedoucí vlak.