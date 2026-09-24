Na D4 narazilo auto do svodidla a skončilo na střeše. Jeden mrtvý, dva zranění

Nehoda se stala kolem 15:30 na 21. kilometru ve směru na Prahu. „Ve vozidle se jedna osoba zranila těžce, jedna lehce a jedna přišla o život,“ uvedla Suchánková. Dálnice musela být uzavřena, vytvořila se kolona, dodala.
Podle Ředitelství silnic a dálnic se D4 směrem na Prahu znovu otevřela přibližně ve 21:40.
Podle mluvčí záchranné služby Moniky Novákové jeden člověk na místě zemřel. Dalšího, který utrpěl těžké zranění, přepravil vrtulník do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. „Třetí pacient bude pravděpodobně převezen do Fakultní nemocnice v Motole,“ uvedla mluvčí před 17:00.
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