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Tragédie na Českobudějovicku, po nárazu do stromu v autě uhořel člověk

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  8:59aktualizováno  8:59
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Tragická nehoda se stala u Lipanovic. V autě uhořel člověk. (18. září 2026) | foto: Policie ČR

Tragická nehoda se stala ráno na Českobudějovicku. Auto tam vyjelo ze silnice a po nárazu do stromu začalo hořet. Uhořel v něm jeden člověk. Okolnosti a příčiny nehody vyšetřují policisté.

Nehoda se stala okolo půl páté v katastru obce Lipanovice.

„Vůz hořel plamenným hořením v plném rozsahu. Na likvidaci požáru jsme nasadili vysokotlaký proud. Likvidaci požáru velitel zásahu hlásil v 4.49 hodin,“ popsala mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Dodala, že u nehody zasahoval profesionální hasič z Křemže a dobrovolné jednotky obcí Křemže-Chmelná a Jankov.

Ve voze pak našli mrtvého člověka. Nehodu šetří policisté, kteří zatím nesdělili, zda za volantem seděl muž, nebo žena.

K nehodě vyjížděla posádka rychlé zdravotnické pomoci a vůz rendez-vous s lékařem. „Osobě ve vozidle již nebylo možné pomoci. Lékař mohl na místě pouze konstatovat smrt,“ uvedl mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra.

Další vážná nehoda se stala ve čtvrtek večer v Hodkově na Táborsku. Mladá žena zůstala ve vozidle zaklíněná. „Záchranáři jí po vyproštění zajistili žilní vstup, přiložili krční límec a imobilizovali ji pomocí vakuové matrace,“ uvedl mluvčí jihočeské záchranné služby Vojtěch Míra. S podezřením na středně těžká poranění ji záchranáři převezli do táborské nemocnice.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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