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Zemědělský stroj v protisměru naboural auto a dodávku. Jeden mrtvý, tři zranění

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  17:48
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Poblíž Mochova na na východ od Prahy se dnes odpoledne srazil zemědělský stroj s autem a dodávkou. Jeden člověk zemřel při nehodě zemřel, tři lidé jsou vážně zranění, jednoho z nich do nemocnice přepravil vrtulník.
Poblíž Mochova se srazil zemědělský stroj s autem a dodávkou, jeden člověk zemřel. (15. září 2026)
Poblíž Mochova se srazil zemědělský stroj s autem a dodávkou, jeden člověk zemřel. (15. září 2026)
Poblíž Mochova se srazil zemědělský stroj s autem a dodávkou, jeden člověk zemřel. (15. září 2026)
Poblíž Mochova se srazil zemědělský stroj s autem a dodávkou, jeden člověk zemřel. (15. září 2026)
5 fotografií

Řidič zemědělského stroje podle mluvčí středočeské policie Barbory Schneeweissové přejel do protisměru a tam se střetl s dodávkou a následně osobním vozidlem. „Pak všechna havarovaná vozidla skončila mimo komunikaci,“ sdělila Schneweissová.

Vozy se srazily před 16:00. „Jedna osoba měla tak vážná poranění, že na místě zemřela,“ uvedl mluvčí středočeské záchranné služby Marek Hylebrant. Smrtelné zranění utrpěl podle policie muž v dodávce.

Další dva lidi přepravily sanitky do pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, vrtulník transportoval jednoho zraněného do pražské nemocnice Motol a jednomu člověku poskytli záchranáři pomoc při stresové reakci. Příčinu a okolnosti policisté vyšetřují.

Všechny zraněné odvezli do nemocnice ještě dříve, než jim policisté provedli dechovou zkoušku.

Silnice 611 je mezi Mochovem a Sadskou uzavřená a podle předběžných informací potrvá uzavírka do večerních hodin.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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