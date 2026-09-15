Zemědělský stroj v protisměru naboural auto a dodávku. Jeden mrtvý, tři zranění

Řidič zemědělského stroje podle mluvčí středočeské policie Barbory Schneeweissové přejel do protisměru a tam se střetl s dodávkou a následně osobním vozidlem. „Pak všechna havarovaná vozidla skončila mimo komunikaci,“ sdělila Schneweissová.
Vozy se srazily před 16:00. „Jedna osoba měla tak vážná poranění, že na místě zemřela,“ uvedl mluvčí středočeské záchranné služby Marek Hylebrant. Smrtelné zranění utrpěl podle policie muž v dodávce.
Další dva lidi přepravily sanitky do pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, vrtulník transportoval jednoho zraněného do pražské nemocnice Motol a jednomu člověku poskytli záchranáři pomoc při stresové reakci. Příčinu a okolnosti policisté vyšetřují.
Všechny zraněné odvezli do nemocnice ještě dříve, než jim policisté provedli dechovou zkoušku.
Silnice 611 je mezi Mochovem a Sadskou uzavřená a podle předběžných informací potrvá uzavírka do večerních hodin.