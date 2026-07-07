Tragická nehoda tří kamionů na Pražském okruhu. Jeden řidič zemřel

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  21:12aktualizováno  21:45
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Tragická nehoda tří nákladních vozidel blokovala přes šest hodin Pražský okruh ve směru na dálnici D5. Při nehodě zemřel jeden člověk. Policie dopravu odkláněla, v okolí se tvořily kolony. Krátce po 20:30 NDIC informovalo o zprovoznění jednoho jízdního pruhu.

KRIMI

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Na Pražském okruhu na 78. kilometru ve směru z D1 na D5 došlo k vážné dopravní nehodě. (7. června 2026)
Na Pražském okruhu na 78. kilometru ve směru z D1 na D5 došlo k vážné dopravní nehodě. (7. června 2026)
Na Pražském okruhu na 78. kilometru ve směru z D1 na D5 došlo k vážné dopravní nehodě. (7. června 2026)
Na Pražském okruhu na 78. kilometru ve směru z D1 na D5 došlo k vážné dopravní nehodě. (7. června 2026)
Na Pražském okruhu na 78. kilometru ve směru z D1 na D5 došlo k vážné dopravní nehodě. (7. června 2026)
11 fotografií

Nehoda se stala okolo 14:00 na 78. kilometru u obce Herink ve směru z D1 na D5. Na pomoc zraněným podle policie přiletěl vrtulník.

„Jednu osobu jsme z auta vyprošťovali, silnice je uzavřená, čekáme na vyšetření nehody dopravní policií,“ sdělila mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkorová Fliegerová.

„Vyprošťovaný řidič utrpěl zranění neslučitelná se životem a na místě zemřel,“ doplnil mluvčí středočeské záchranky Marek Hylebrant.

Komunikace byla více než šest hodin uzavřená kvůli odstraňování nabouraných kamionů a vysypaného nákladu kartonů s lahvemi whisky.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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