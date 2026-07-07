Tragická nehoda tří kamionů na Pražském okruhu. Jeden řidič zemřel

Nehoda se stala okolo 14:00 na 78. kilometru u obce Herink ve směru z D1 na D5. Na pomoc zraněným podle policie přiletěl vrtulník.
„Jednu osobu jsme z auta vyprošťovali, silnice je uzavřená, čekáme na vyšetření nehody dopravní policií,“ sdělila mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkorová Fliegerová.
„Vyprošťovaný řidič utrpěl zranění neslučitelná se životem a na místě zemřel,“ doplnil mluvčí středočeské záchranky Marek Hylebrant.
Komunikace byla více než šest hodin uzavřená kvůli odstraňování nabouraných kamionů a vysypaného nákladu kartonů s lahvemi whisky.
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