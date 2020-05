PRAHA V Komořanském tunelu na Pražském okruhu havaroval v noci na sobotu kamion. Po nárazu do zdi zůstali v autě zaklíněni dva lidé, jeden zemřel. Pražský tunel je uzavřen. Informovala policejní mluvčí Violeta Siřišťová a na twitteru to uvedli hasiči. Co bylo příčinou nehody, policie vyšetřuje.

Při tragické nehodě taxi jel ministr Petříček domů ze setkání s kolegy z pražské ČSSD Nehoda se stala před 3:00 v tunelu ve směru na dálnici D1. Hasiči zaklíněné osoby vyprostili z kabiny a předali do péče záchranářů. Podle policejní mluvčí nicméně spolujezdec řidiče zemřel.

Jak dlouho bude Pražský okruh mezi exity Zbraslav a Vestec uzavřen, mluvčí nevěděla.