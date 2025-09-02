Auto vyletělo ze silnice a začalo hořet, řidiče našli mrtvého pod vozem

Autor:
  9:56aktualizováno  9:56
Od úterních brzkých ranních hodin vyšetřují českobudějovičtí dopravní policisté nehodu se smrtelným zraněním na silnici u obce Sedlec. Řidič vylétl ze silnice a auto začalo v příkopu mezi stromy hořet. Když ho hasiči uhasili, objevili pod ním mrtvého řidiče. Za poslední čtyři dny zemřeli na jihočeských silnicích tři lidé.
Fotogalerie4

Auto vyletělo ze silnice a začalo hořet. Řidiče našli mrtvého pod vozem. (2. září 2025) | foto: Policie ČR

Ve 3:40 hodin přišla na systém integrovaného záchranného systému tísňová zpráva eCall z osobního vozidla Škoda Kodiaq, které havarovalo na hlavním tahu mezi Pískem a Českými Budějovicemi u obce Sedlec.

„Operační důstojník vyslal na místo hlídku policistů z obvodního oddělení Hluboká nad Vltavou, kteří objevili zhruba pět metrů vedle zmíněné komunikace havarované a stále hořící osobní vozidlo,“ popsal jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura s tím, že přesné příčiny nehody prověřují dopravní policisté.

Auto vyletělo ze silnice a začalo hořet. Řidiče našli mrtvého pod vozem. (2. září 2025)
Auto vyletělo ze silnice a začalo hořet. Řidiče našli mrtvého pod vozem. (2. září 2025)
Auto vyletělo ze silnice a začalo hořet. Řidiče našli mrtvého pod vozem. (2. září 2025)
Auto vyletělo ze silnice a začalo hořet. Řidiče našli mrtvého pod vozem. (2. září 2025)
4 fotografie

Když hasiči auto uhasili, našli pod ním mrtvého řidiče, který zřejmě při nehodě z vozu vypadl. Silnice I/20 zůstává uzavřená a policisté odklánění provoz přes obec Sedlec.

Dopravní policisté žádají případné svědky, kteří projížděli v době od 3:20 do 3:40 hodin po silnici v úseku Vodňany – Sedlec a mohli mít zaznamenanou jízdu modrého vozu Škoda Kodiaq na svých palubních kamerách, aby je kontaktovali na čísle 974 226 588 nebo na lince 158.

Za uplynulé čtyři dny se jedná o třetí tragickou dopravní nehodu na jihu Čech. Všechny se staly za tmy a policie hledá případné svědky. První se stala v noci na sobotu u obce Chyšky na Písecku. V havarovaném voze zemřel spolujezdec, řidič se vážně zranil. Druhá pak v noci na neděli u Neplachova na Českobudějovicku. Zemřela při ní mladá řidička.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.