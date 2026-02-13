Zcela uzavřena zůstala silnice přibližně hodinu, kdy se v místě tvořily kolony a policisté odkláněli dopravu na objízdné trasy. „Následně zhruba tři hodiny řídili provoz na silnici kyvadlově. Nyní mohou řidiči místem projíždět bez omezení,“ řekl policejní mluvčí Petr Jaroš.
Vážná nehoda se na silnici, která v tomto úseku slouží jako obchvat Vsetína, stala u odbočky do ulice Potůčky krátce před sedmou ráno.
„Dodávka prozatím z neznámých příčin zezadu narazila do odbočujícího náklaďáku. Nehoda měla tragické následky, neboť při ní na místě zemřel řidič dodávkového vozidla,“ doplnil Jaroš.
Na místo jako první dorazili profesionální hasiči ze Vsetína spolu s dobrovolnou jednotkou z Jablůnky. „Po příjezdu velitel zásahu potvrdil střet dodávky a valníku. V dodávce cestovaly tři osoby. Řidič zraněním podlehl,“ uvedla mluvčí hasičů Lucie Javoříková.
Další dva cestující byli v době příjezdu hasičů již mimo vozidlo. Ještě před příjezdem hasičů jim poskytl první pomoc kolemjedoucí zdravotník. Hasiči následně navázali další předlékařskou péčí a postarali se o jejich ošetření až do příjezdu zdravotnické záchranné služby.
Čtvrtá letošní oběť nehod v kraji
Ve druhém vozidle cestoval pouze řidič, který vyvázl bez zranění. Vzhledem k prožitým okolnostem mu hasiči poskytli první psychologickou pomoc.
„Velitel zásahu si na místo vyžádal také psychologa hasičského záchranného sboru, jenž poskytl podporu nejen účastníkům nehody, ale i rodině zesnulého,“ dodala.
Okolnostmi tragické havárie se zabývají vsetínští dopravní policisté a kriminalisté. Řidič dodávky je čtvrtou obětí dopravních nehod ve Zlínském kraji od začátku roku. Za celý loňský rok zemřelo při nehodách na silnicích v regionu 28 lidí. V roce 2024 jich bylo 15, o rok dříve 20.
Silnice I/57 je páteřní komunikací spojující Opavu, Fulnek na Novojičínsku, Nový Jičín, Valašské Meziříčí, Vsetín a končí na hranici se Slovenskem.
Úsek mezi Valašským Meziříčím a Vsetínem, kde se nehoda stala, je podle Ředitelství silnic a dálnic ČR nejvytíženější částí celé trasy. Denně tam projede přibližně 13 tisíc aut.
