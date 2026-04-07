Poškozené trakční vedení na Smíchově zastavilo vlaky mezi Prahou a Radotínem

Autor: ,
  7:28aktualizováno  7:28
Poškozené trakční vedení ve stanici Praha-Smíchov komplikuje dopravu mezi Prahou a Berounem. Vlaky nejezdí mezi pražským hlavním nádražím a Radotínem. Dálkové vlaky jezdí odklonem přes Krč, v regionální dopravě zavedl dopravce náhradní autobusy. Cestující mohou také využít pravidelné linky městské hromadné dopravy, vyplývá z informací na webu Českých drah (ČD).

ilustrační snímek | foto: Radek Vebr, MAFRA

Omezení, které začalo po 5. hodině ranní, dopravce předpokládá do úterních 09:00.

„Provoz ve stanici Praha-Smíchov a v traťovém úseku Praha hlavní nádraží – Praha-Smíchov – Praha-Radotín je přerušen,“ uvedl dopravce.

Několik ranních regionálních spojů mezi Prahou a Berounem musely České dráhy odřeknout. Rychlíky začaly jezdit odklonem přes Krč a nestaví ve stanici Praha-Smíchov.

Cestující mohou mezi hlavním nádražím a Smíchovem či ze smíchovského nádraží do Radotína využít linek MHD – metra, tramvají či autobusů, v nichž jim platí jízdenky na vlak.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.