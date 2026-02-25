VIDEO: První tramvaj otestovala Dvorecký most, otevřou ho patrně v půlce dubna

Na nový Dvorecký most nad Vltavou ve středu poprvé vyjela tramvaj. Zatím bez cestujících, trať prověřil speciální měřicí vůz dopravního podniku. Pokud další zkoušky dopadnou podle očekávání, spojnice pražského Podolí a Lihovaru by se mohla veřejnosti otevřít už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě tramvajové linky a také autobusové spoje.

Zkušební jízdu provedl měřicí vůz, známý jako „Pomeranč“. Oranžově zbarvená tramvaj je určena ke kontrolám nových či opravených tratí. Ve středu ověřovala průjezdnost trolejového vedení a systém elektrických ovládaných výhybek.

Na nový Dvorecký most vyjela poprvé testovací tramvaj. (25. února 2026)
Právě tyto zkoušky rozhodnou o tom, kdy na most vyjedou běžné linky s cestujícími.

„Tyto jízdy jsou na každé nové nebo zrekonstruované trati nezbytné pro zhotovitele pro vydání revizních zpráv a protokolů UTZ, takzvaných určených technických zařízení,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí DPP Daniel Šabík.

Dvorecký most už má za sebou i zatěžkávací zkoušky. V polovině ledna po něm přejelo osm plně naložených nákladních vozidel a projektanti při testu měřili pohyb konstrukce při zatížení.

První cestující by se mohli přes Vltavu svézt zhruba za šest týdnů, pokud i další technické kontroly potvrdí připravenost stavby. Deník Metro uvedl, že slavnostní otevření by mohlo připadnout na pátek 17. dubna, pravidelný provoz tramvají by pak začal o den později.

Magistrát však konkrétní termín zatím oficiálně nepotvrdil. „V tuto chvíli máme sice pracovní termín, ale žádné oficiální datum jsme zatím nekomunikovali,“ sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman.

S otevřením Dvoreckého mostu se změní trasy osmi tramvajových linek a přibude jedna nová autobusová. Propojením Smíchova a Podolí se změní trasy osmi tramvajových linek.

Jinak pojedou linky 2, 4, 6, 7, 15, 21 a 24. Dočasně skončí tramvaj číslo 14 a přibude 34. Protože most vede od Lihovaru na Podolské nábřeží, zkrátí se jízda autobusy a přibude další linka. Most bude přístupný pro cyklisty, chodce i záchranné složky.

Stavba mostu spojujícího Smíchov a Podolí začala v září 2022. Dokončení se tak blíží po necelých čtyřech letech, přestože původní harmonogram počítal zhruba se dvěma a půl lety.

Název Dvorecký most v mezidobí potvrdila i anketa hlavního města. V ní bylo na výběr ze dvou variant, kromě vítězného jména byl ještě ve hře most Anežky České. Do hlasování se zapojilo téměř osm tisíc lidí, velká většina z nich zvolila variantu s odkazem na historickou osadu Dvorce.

Na vyústění mostu v Praze 5 bude nahrazeno křoví upraveným „parkem lamp“ s více než čtyřmi stovkami svítidel ze 79 zemí světa. Zakončení v Praze 4 se zase využije jako kulturní prostor, kde už nyní sedí socha chlapce s těžkou hlavou.

