Dívka zemřela při střetu s tramvají, zpod soupravy ji vyprošťovali pomocí jeřábu

Autor:
  16:07aktualizováno  16:07
Tramvaj v pátek na pražském Břevnově srazila nezletilou dívku, která skončila zaklíněná pod vozem. Na místě zemřela. Provoz v Bělohorské ulici byl oboustranně pozastaven, uvedl pro iDNES.cz mluvčí policie Jan Rybanský. Policie vyšetřuje okolnosti případu.

Nehoda se stala v pátek okolo 14:30 v Bělohorské ulici na Praze 6. Při vyprošťování dívky pomáhal i jeřáb, který tramvaj nadzvedl. Následně zasáhli hasiči.

Tramvaj v pražské Bělohorské ulici srazila dívku, která na místě zemřela. (13. března 2026)
„Dívka utrpěla po tvrdé srážce s tramvají zranění neslučitelná s životem,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí pražské policie Jan Rybanský.

Policisté se aktuálně zabývají okolnostmi tragédie, dodal mluvčí.

Tramvajová doprava mezi Malovankou a Bílou Horou se zastavila před 14:15. Omezení se dotklo linek 22 a 25. Dopravní podnik tramvaje nahradil autobusy.

V loňském roce v Praze při srážkách tramvají s chodcem zemřeli dva lidé, stejně jako o rok dřív, vyplývá z údajů DPP. Takových střetů se loni v hlavním městě odehrálo 72, což bylo o 12 případů méně než v roce 2024.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.