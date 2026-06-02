Tramvaj srazila ve Vršovicích dva chodce, na místě zasahovali záchranáři

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  22:52aktualizováno  22:52
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Pražští policisté zasahovali v úterý večer na křižovatce ulic Vršovická a Sportovní, kde tramvaj srazila muže a ženu. Na místě byli i hasiči a zdravotnická záchranná služba, která převezla oba poraněné do traumacentra. Křižovatka je již zcela průjezdná, uvedl policejní mluvčí Jan Rybanský.

ilustrační snímek | foto: Miroslav Halamka

Mluvčí doplnil, že provoz je již zcela obnoven. Zároveň však v době nehody upozornil řidiče, aby zde projížděli se zvýšenou opatrností.

Na místě zasahovali také dvě posádky záchranářů a dvě posádky s lékařem, sdělil redakci iDNES.cz mluvčí ZZS Karel Kirs.

„Na místě byli dva pacienti – muž okolo 45 let a žena okolo 30 let. Oba utrpěli vícečetná závažná poranění, se kterými byli po ošetření transportováni do traumacentra,“ dodal Kirs.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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