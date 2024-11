Tramvaje přestanou jezdit po Libeňském mostě, nahradí je autobusy

Po Libeňském mostě přestanou v noci na pondělí jezdit tramvaje a nahradí je autobusy. Důvodem je dlouhodobě špatný stav mostu a také to, že s nynějším ochlazením hrozí, že by most mohl být pro tramvaje kvůli počasí náhle uzavřen. Informovala o tom mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.