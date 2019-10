Václavské náměstí bude vypadat jinak, než se plánovalo. Tramvaje pojedou po okrajích

Praha Tramvaje budou na pražském Václavském náměstí po svém návratu do horní části jezdit v trase dnešních vozovek pro auta. V minulosti byly koleje ve středu náměstí. Úpravy by měly začít v roce 2022 a práce mají trvat asi rok. Novinářům to v pondělí řekli představitelé města a architekti. Kromě kolejí v horní části náměstí přibudou stromy a rozšířeny budou chodníky.