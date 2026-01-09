Problémy má pražská MHD také v dalších kopcovitých lokalitách, například v oblasti Kačerova. Budějovická ulice je ve stoupání k zastávce metra Kačerov pro autobusy nesjízdná, vozy uvázly v polovině kopce, kde musely předčasně pasažéry vysadit.
Cestující v hromadné dopravě musejí počítat se zpožděními, výhybky tramvají někde zapadaly sněhem, jinde na kolejích uvázly automobily.
Problémy jsou podle PID mezi náměstím Míru a Vršovicemi, kde po tramvajových kolejích jezdí i auta. Provoz tramvají tam byl zastaven, linky 4 a 22 a také autobusy číslo 135 jsou odkloněny.
„Zastaven provoz tramvajové linky 13 kvůli uvízlým kamionům na Vinohradské ulici. Dále jsou nesjízdné kopcovité úseky na autobusových linkách 188, 231, 245, 248 a ve Středočeském kraji přibývají další nesjízdné úseky na Berounsku, Mníšecku a Dolnobřežansku,“ uvedla PID.
Dopravní podnik postupně linky vrací do své celé trasy. Stejně tak se postupně obnovuje provoz v příměstských linkách.
Policie kolem 09:30 uvedla, že od šesté hodiny ráno eviduje v Praze asi tři desítky nehod. Později doplnila, že řeší také několik hromadných nehod, například v ulicích Tusarova, Nádražní a Plzeňská.
Sníh intenzivně odklízejí také na hlavním letišti. „Pravidelně vyjíždí kolona techniky pro zimní údržbu. Během dopoledne je omezený počet příletů za hodinu,“ napsalo letiště na X. Zrušeny jsou odlety do Amsterdamu a Londýna.