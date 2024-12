Transparency: Vláda se bojí o miliardy, selhala kvůli ODS v protikorupčním boji

Vláda podle české pobočky Transparency International (TI) selhává v zavádění protikorupčních opatření. Vinu na tom nesou především občanští demokraté. Organizace to uvedla v úterním zprávě o hodnocení tří let současné vlády. Mluvčí ODS Jakub Skýva v reakci řekl, že strana zpochybňuje morální kredit organizace TI. Zmínil také, že až do podzimu vedli Radu pro koordinaci boje proti korupci Piráti.