Transparency International: Agrofert ve slepém svěřenském fondu není řešením Babišova střetu zájmů

Praha Převedení Agrofertu do slepého svěřenského fondu není pro premiéra Andreje Babiše (ANO) řešením, jak se při čerpání dotací vyhnout střetu zájmů. Novinářům to v pondělí řekli zástupci organizace Transparency International, podle nichž tato varianta nemá oporu v českém právním řádu. Smyslem slepého svěřeneckého typu fondu je to, že vkladatel nemá informace o tom, co s jeho majetkem děje.

Evropská komise minulý týden poslala do Prahy audit, z něhož vyplývá, že český premiér je ve střetu zájmů, neboť má nadále vliv na Agrofert, přestože ho vložil do svěřenských fondů. Babiš to odmítá a tvrdí, že převedením své firmy do svěřenského fondu splnil všechny zákonné podmínky. Podle EK musí ve lhůtě dvou měsíců po doručení českého překladu tuzemské úřady sdělit, jak provedou doporučení obsažená ve zprávě.

Ředitel nevládní organizace Transparency International David Ondráčka.

O možnosti převedení Agrofertu do slepého svěřenského fondu dnes informovaly Hospodářské noviny. Podle nich by v jeho čele stál správce, který by byl na Babišovi skutečně nezávislý a premiér by jeho činnost nemohl nijak ovlivnit. V minulosti tento typ fondu během plnění veřejných funkcí využil například prezident USA Barack Obama nebo britská premiérka Theresa Mayová.

Smyslem takového fondu je to, že vkladatel nemá informace o tom, co s jeho majetkem děje. Podle právních expertů TI však tzv. blind trust nemá oporu v české legislativě. Vhodný je navíc pro „uskladnění“ financí, které jsou bez vědomí vkladatele spravovány. To je ale podle TI s ohledem na strukturu Agrofertu vyloučeno. „Babiš vždy bude vědět, že jeho firma podniká například v zemědělství, které ze své pozice může ovlivňovat. Kvůli velkému rozsahu činnosti Agrofertu se také musí dozvědět z médií, co se s jeho firmou děje. V orgánech svěřenského fondu má také svou manželku, nemůže tak být splněna podmínka neinformovanosti,“ uvedl analytik TI Milan Eibl.

Premiér se slepým fondem není schopen střetu zájmů zbavit také proto, že na konci působení v politice získá zpět svůj zhodnocený majetek. „Vůbec zde není ten prvek slepoty,“ řekl ČTK právník TI Petr Leyer.

Podnět k EK kvůli podezření z premiérova střetu zájmů podala Transparency loni. Výsledek práce v podobě finální verze auditu byl zaslán českým úřadům před týdnem. Organizace se s premiérem také soudí o dobré jméno kvůli Babišovým opakovaným výrokům, v nichž TI označil za zkorumpovanou.