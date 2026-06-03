Státní zemědělský intervenční fond zhruba před měsícem na základě analýz uvedl, že je řešení střetu zájmů premiéra ve vztahu k Agrofertu pomocí svěřenského fondu v souladu s národní i evropskou legislativou, a není tak důvod, aby holding nemohl čerpat dotace. Podle Transparency International však nejsou analýzy objektivní.
Transparency International v podnětu uvádí, že Státní zemědělský intervenční fond vědomě postupuje ve prospěch holdingu Agrofert, Babiše a jeho potomků a upřednostňuje jejich zájmy před ochranou evropských finančních prostředků. „S ohledem na to žádá oznamovatelka Evropskou komisi, aby využila veškeré jí svěřené pravomoci k zjednání nápravy či alespoň k učinění objektivních závěrů o této situaci,“ napsala organizace.
Poté, co fond přejde pod rodinnou správu Babišových potomků, bude podle organizace rodina premiéra přímo benefitovat z rozhodnutí, která přijala Babišova vláda a podřízené instituce. Fond podle Transparency International také nesplňuje požadavky slepého fondu, podle organizace také fond zřejmě nevznikl v souladu s českým právem.
Babiš ve středu uvedl, že je určitě vše v pořádku. „Já jsem to vyřešil naprosto nadstandardně. Střet zájmů všech politiků v Evropě je řešen úplně jinak. To, co jsem udělal já, je naprosto v pořádku,“ řekl.
Podnět poslala Transparency International v pondělí Generálnímu ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova (DG Agri), Generálnímu ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele (DG Just), Generálnímu ředitelství pro rozpočet (DG Budget), Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) a Evropskému účetnímu dvoru (ECA).
Evropská komise nedávno v dopisu českým úřadům požádala o informace o opatřeních, která byla přijata v souvislosti se zabráněním střetu zájmů premiéra. Ministerstvo zemědělství má za to, že na zemědělské dotace se nevztahuje omezení, o kterém rozhodla komise. Nejmenovaný vysoce postavený unijní představitel ale potvrdil, že se pozastavení výplaty dotací vztahuje i na zemědělské fondy.
Seznam Zprávy koncem května uvedly, že od doby, co je Babiš premiérem, vyplatil Státní zemědělský intervenční fond holdingu na dotacích téměř 200 milionů korun.