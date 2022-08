Transparenty nebo Modlitba pro Martu jsou jako protest v pořádku, nadávky a křičení do megafonu už ne

Atmosféra na politických mítincích hnutí ANO se v poslední době vyostřuje. Část odpůrců i někteří příznivci expremiéra Andreje Babiše (ANO) jsou vůči sobě agresivní a na akcích proto minulý týden zasahovala policie. Posledně v Borovanech tři neuniformovaní policisté zaklekli autistického chlapce, který Babišovi odcizil z pódia reproduktor. Zásah nyní prověřuje GIBS. Právníci se shodují, že odpůrci mají samozřejmě právo přijít na politický mítink a vyjádřit tam svůj občanský postoj, zároveň ale musí dbát na práva ostatních.

„Pokud tam někdo stojí s transparentem, tak je to legální. Ve chvíli, kdy by si ale počínal tak, že by aktivně shromáždění narušoval, tak vstupuje do politických práv zúčastněných na druhé straně – tedy fanoušků. Pak se člověk může dopustit nedovoleného jednání či přestupku,“ řekl ústavní právník Jan Kysela.