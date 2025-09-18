Vlaky mezi Prahou a Ústím nad Labem stojí, jedna souprava patrně jela na červenou

Autor:
  12:26
Provoz na železniční trati mezi Prahou a Ústím nad Labem dnes dopoledne u Všetat na Mělnicku zastavilo vyšetřování Drážní inspekce. Podle předběžných informací mohlo jít o projetí návěstidla stůj.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Co přesně se stalo, budou nyní na místě zjišťovat inspektoři, řekli generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera a mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Provoz se zastavil před 10:30. „Škoda není žádná,“ uvedl Gavenda. Bližší informace by měla mít Drážní inspekce kolem 13:00.

Cestující mezi Mělníkem a Všetaty vozí náhradní autobusy. Podle webu Českých drah potrvá podle předběžného odhadu přerušení provozu do 13:30.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.