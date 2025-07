Suchánek přinesl zbraň do Sněmovny v březnu a následně ji zapomněl na toaletě. Když se pro ni vrátil, už tam nebyla. Po pátrací akci se podařilo střelnou zbraň najít na jiných toaletách ve Sněmovně. Suchánek tím porušil hned několik pravidel: neodevzdal zbraň do úschovy při příchodu do budovy a neměl ji neustále pod kontrolou.

Právě druhý přečin byl důvodem k pravomocnému zabavení zbraně. „Přestupkové řízení bylo ukončeno v květnu 2025 vydáním ‚Příkazu‘, ve kterém byla účastníkovi řízení (obviněnému z přestupku) uložena jako správní trest pokuta a propadnutí věci,“ sdělila pro iRozhlas.cz mluvčí městské části Prahy 1 Karolína Šnejdarová.

Suchánek navíc už na jaře kvůli svému počínání rezignoval na své členství v hnutí ANO, skončil i jako poradce poslankyně Heleny Válkové. Zastupitelem Prahy 7 zůstává.

Právě tehdejší spolupráce s poslankyní Válkovou umožnila Suchánkovi projít do Sněmovny bez běžné kontroly. Tou musí procházet návštěvy i novináři, nikoli však poslanci a jejich asistenti. Ti míří do hlavního prostoru Poslanecké sněmovny jiným turniketem, kde se přihlásí svou kartou, a dál už žádná kontrola není.

„Podle Směrnice pro zajišťování ochrany objektu Poslanecké sněmovny je zakázáno nošení zbraní do budovy Sněmovny. Každý, kdo u sebe má zbraň, je povinen ji při vstupu odevzdat do úschovy Ochranné službě. Zákaz nošení zbraně se nevztahuje na policisty Ochranné služby Policie ČR,“ uvedla na jaře pro iDNES.cz sněmovní mluvčí Martina Lustigová.