Trestní dohra bitvy na Staromáku: obviněným výtržníkům hrozí šest let vězení, hnutí HON pokuta 20 milionů

Praha Nedělní násilné potyčky mezi demonstranty proti vládním covidovým opatřením a policií v Praze na Staroměstském náměstí mají očekávanou dohru. Policisté oznámili, že v průběhu zhruba dvoutisícové demonstrace zajistili sto třicet lidí, čtrnáct z nich pak bylo zadrženo pro podezření z trestného činu.

„Kriminalisté ve všech čtrnácti případech zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestných činů násilí proti úřední osobě a výtržnictví,“ oznámila v pondělí mluvčí krajského policejního ředitelství v Praze Eva Kropáčová.



Zároveň serveru Lidovky.cz potvrdila, že policie již obvinila dva účastníky demonstrace z obou zmíněných trestných činů. Hrozí jim až šest let vězení. To je sazba za násilí proti úřední osobě, u výtržnictví jsou to dva až tři roky.

„Ti, kdo se vrhli na policisty, musí podle mě dostat exemplární tresty,“ řekl Rádiu Impuls ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Rozhodne ale soud. Podle vicepremiéra chyboval pořadatel, když demonstraci neukončil dřív.

Akce byla předem nahlášena pražskému magistrátu. Jeho mluvčí Vít Hoffman serveru Lidovky.cz řekl, že pořadateli, kterým bylo Hnutí občanské nespokojenosti (HON), hrozí pokuta v rozmezí dvaceti tisíc až dvaceti milionů. Podle magistrátu navíc pořadatelé zneužili zákon tak, aby se akce nedala předem zrušit.

To serveru Lidovky.cz potvrdil i ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO), podle nějž protest proběhl podle shromažďovacího zákona. Masová demonstrace ale může vytvořit další klastr nakažených. „Podle vývoje situace budou další opatření,“ řekl proto Prymula.

Do zásahu proti demonstrantům se podle prvního náměstka policejního prezidenta Martina Vondráška zapojilo asi tisíc policistů. Pětadvacet z nich bylo během nasazení zraněno. Policejní prezident Jan Švejdar uvedl, že jeden z policistů má těžký otřes mozku.

Spolek HON, který protest pořádal, dává vinu za eskalaci situace Hamáčkovi. „Zcela nezvládl situaci tím, že si prosadil předčasné ukončení do té doby pokojné a zákonné demonstrace a tím vyvolal pocit hrubé nespokojenosti u části demonstrantů,“ uvedl za HON na Facebooku Ivan Sochor.



Nouzový stav bude přítěží

Tresty, které mohou za dění na Staroměstském náměstí padnout, budou ovlivněny i faktem, že v Česku platí od pátého října nouzový stav. Pro provinilce je ale dobrá zpráva, že jim to nepřitíží zas tak moc. „Okolnost, že takové jednání bylo spácháno v době vyhlášeného nouzového stavu, nebude v těchto případech znakem kvalifikované skutkové podstaty, ale může být považována za přitěžující okolnost,“ řekl serveru Lidovky.cz mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Martin Malý.



To znamená, že spáchané trestné činy budou posuzovány v kontextu „klasických“ trestních paragrafů a aspekt nouzového stavu by nanejvýše přitlačil soudní rozsudky blíže k horní hranici odnětí svobody

S odkazem na právní řád odůvodnil policejní generál Vondrášek také to, že policisté během demonstrace nezakročili dříve i přes očividné porušování protiepidemických vládních opatření, která od 14. října omezila počet lidí na shromáždění na maximálně 500 účastníků. Odvolal se na článek 19 české ústavy, podle nějž mají občané právo se pokojně shromáždit a vyjádřit svůj názor. V tomto případě platí princip „vyšší bere“ a vládní restrikce musely ustoupit ústavním zákonům.

Pražský magistrát už pohrozil pořadatelům i jednotlivcům pokutami až ve výši 20 milionů korun. „Možného konfliktního charakteru akce jsme si byli vědomi, proto jsme se jím v předstihu zabývali společně s policií,“ řekl serveru Lidovky.cz mluvčí magistrátu Hoffman a dodal, že úředníci byli v tomto směru bezbranní. Pořadatelé podobných akcí mají totiž povinnost je pouze nahlásit.

1/2 @PolicieCZ se ohrazuje proti spekulacím šířeným na sociálních sítích, kde jsou policisté v civilu označováni za policejní provokatéry a iniciátory včerejšího násilného střetu. Na videu je policista antikonfliktního týmu, který se přesouvá plnit služební úkoly na jiné místo. https://t.co/OsMQZ3909M — Policie ČR (@PolicieCZ) October 19, 2020

„Shromáždění může být zakázáno jen v ojedinělých případech. Jedná se například o situaci, kdy oficiální ohlášený účel shromáždění podněcuje k násilí nebo jinak porušuje zákon,“ vysvětlil magistrátní mluvčí s tím, že to nedělní demonstrace nesplňovala.

Z dvou tisíc lidí, kteří v neděli dorazili na Staroměstské náměstí, bylo podle policejního generála Vondráška tři sta až pět set radikálů především z řad fotbalových chuligánů. Ti se podle jeho slov přijeli do Prahy ze všech koutů republiky hlavně poprat.

Během zákroku utrpělo zranění pětadvacet policistů, většinou se jednalo o lehké šrámy jako pohmožděniny či odřeniny. Jeden příslušník však skončil s těžkým otřesem mozku.

Oficiální vyčíslení nákladů za celou akci policie zatím nemá. Zákroku se však účastnily pořádkové jednotky z Ostravy, Ústí nad Labem, Brna, Pardubic,Vysočiny, středních Čech, Plzně a Hradce Králové. Do akce se zapojili též policisté na koních a pořádkové vozy. „Házení předmětů, kopy a údery útočníků“ také poškodily deset policejních vozidel a další vybavení.

Chuligáni: Policie provokovala

Ještě během neděle se na sociálních sítích začaly objevovat videa a fotky z demonstrace, které měly dokumentovat údajné policejní provokace.

Účastníci protestu z řad chuligánů tvrdí, že k rozdmýchání potyček přispěli policisté v civilu, kteří se vmísili do davu demonstrantů. „Fakt jsme to nechtěli. Máme ale videa a fotky jako důkazy, že tomu tak skutečně bylo. Pak už nastoupila davová psychóza a nešlo to ukočírovat,“ řekl serveru Lidovky.cz jeden ze zúčastněných „fanoušků“, jenž si nepřál být jmenován. Oficiální prohlášení prý chuligáni ještě vydají.

Na jednom z často propíraných videí nastupuje do policejního vozu jako pasažér člověk, který podle slov filmujícího muže ještě před chvílí „řídil“ odpor proti policistům. Proti těmto spekulacím se na Twitteru ohradila policie.

„Úvaha, že pár minut předtím úmyslně vyvolal konflikt mezi Policií ČR a fanoušky a následně před zraky všech odjel policejním vozidlem, nedává smysl,“ napsali muži zákona.

Konflikt na „Staromáku“ sledovala také bývalá děkanka Fakulty bezpečnostně právní na Policejní akademii ČR Barbora Vegrichtová. Ta se zároveň odborně zaměřuje na extremistickou scénu v Česku a s podobnými akcemi má řadu zkušeností.

„Nasazení policistů v civilu je běžnou součástí operativní a taktické činnosti policie. Slouží především k mapování, vyšetřování a dokumentaci situace na místě a efektivnímu přijetí opatření. Jedná se o rutinní bezpečnostní praxi, která posiluje akceschopnost zasahujících policistů a zajišťuje včasné předávání informací o situaci,“ řekla serveru Lidovky.cz odbornice, podle které je stylizace do role obětí systému a policejní brutality u chuligánů běžná a účelová. Jejich chování je podle ní zvláště odsouzeníhodné s přihlédnutím k platnému nouzovému stavu.

Stejně to vidí také expert z bezpečnostní agentury M2C Oldřich Rutar, podle něhož proběhl zákrok policistů s respektem a úměrně dění. „Proto si nedovedu představit jiné vysvětlení pro celou situaci, která nastala po ukončení demonstrace, než to, že šlo o předem připravenou akci, kdy někteří z radikálních účastníků měli konflikt dopředu naplánovaný,“ řekl serveru Lidovky.cz.

Naopak boxer Ondřej Pála, který na demonstraci vystoupil jako řečník, upozorňuje, že policisté dali účastníkům špatné pokyny. „Nechali mě vyhlásit jména ulic, kterými můžeme odejít. Ty ale následně zablokovali,“ vypověděl pro Lidovky.cz. Sám se prý snažil rozvášněné fotbalové chuligány krotit.