Hnutí chce jednat o hospodářských škodách, které vznikly. Havlíček označil digitalizaci stavebního řízení za skandál desetiletí. „To není selhání jedince, to je selhání celého systému,“ tvrdil.

S digitálními systémy stavebního řízení mají úředníci i stavebníci problémy od jejich spuštění loni v červenci. Na podzim prezident Petr Pavel na žádost premiéra a předsedy ODS Petra Fialy odvolal z vlády vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše. Piráti následně z kabinetu odešli.

Vláda pak rozhodla, že v dalším vývoji systému nebude pokračovat, a vypsala na něj novou zakázku. Kompletní a otestovaný nový systém digitalizace stavebního řízení by měl být hotový do roku 2028. Do té doby mohou stavební úřady souběžně využívat původní i nové digitální systémy.

Ministerstvo pro místní rozvoj představilo minulý týden pracovní verzi právního auditu digitalizace stavebního řízení. „Potvrdila, že projekt byl od začátku ve značném zpoždění, a to ještě před nástupem současné vlády. Studie proveditelnosti z konce roku 2020 počítala s délkou realizace systému čtyři roky od konečného schválení nového stavebního zákona. Ten byl během příprav pětkrát novelizován,“ řekl ministr Petr Kulhánek.

Ministerstvo pro místní rozvoj na začátku nezaměstnalo dostatek lidí, kteří by na projektu pracovali. A to ještě v době, kdy úřad vedla bývala ministryně Klára Dostálová, která je nyní europoslankyní za ANO.

„Za podstatnou část problémů může exministryně Dostálová a tedy celé hnutí. Nespletli jste se a nechtěli jste rovnou podat trestní oznámení sami na sebe,“ reagoval na to Pirát Bartoš.

Nehodlám hrát šarádu s ANO, řekl Bartoš

Bývalý ministr se na tiskové konferenci Pirátů ve Sněmovně bránil. „Kdybychom za každou lež, která zaznívá od ANO, postavili jeden dům, bytová krize v Česku by skončila,“ řekl Bartoš.

„Snažili jsme se dodat řešení levněji a rychleji,“ hájil svou práci, za kterou byl odvolán. Uvedl ale, že chyby nepopírá.

Mimořádné schůze k digitalizaci stavebního řízení, kterou vyvolalo hnutí ANO, se nezúčastní. „Nehodlám hrát šarádu s ANO,“ sdělil Bartoš, který má místo toho naplánované setkání s voliči.

„Ministr Kulhánek je omluven, jestli nebude pan Bartoš, tak nevím, ke komu budeme mluvit,“ glosoval to místopředseda ANO Robert Králíček.