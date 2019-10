Trestní oznámení v kauze OKD jsme podat museli, říká v rozhovoru pirátský šéf vyšetřovací komise

10. října 2019 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

Praha Po dvou letech bádání přišla sněmovní komise vyšetřující privatizaci těžební společnosti OKD s trsem trestních oznámení. „Pálí“ do politiků z 90. let, jako byl například exministr průmyslu Vladimír Dlouhý, ale také do bývalých špiček ČSSD, tedy bývalého premiéra Bohuslava Sobotky či exministra průmyslu Milan Urban.

Ve výčtu nechybí Viktor Koláček a Zdeněk Bakala, bývalí majitelé firmy Karbon Invest, které doly spadly do klína. To vše s cílem připsat k průšvihu s privatizací ostravsko-karvinských dolů konkrétní jména a tváře. Sněmovní komise podá kvůli OKD trestní oznámení na Bakalu či exministry Sobotku a Urbana Poslanci v závěrečné zprávě vyzvali státní úřady, aby podaly určovací žalobu, jež by vyjasnila, komu patří portfolio 44 tisíc hornických bytů. Předseda komise Lukáš Černohorský (Piráti) v rozhovoru pro LN tvrdí, že ne vše, co se v kauze OKD stalo, musí být už promlčené. „Závěrečnou zprávu jsme doplňovali o některé věci, na něž jsme narazili. U něčeho policisté skutečně říkali, že se nemá podávat trestní oznámení. To se ale netýkalo těch trestních oznámení, jejichž podání komise nakonec schválila,“ hájí postup sněmovní komise Černohorský. LN: Myslíte si, že justice může na základě vašich čtrnácti trestních oznámení zjistit něco nového?

Z mého pohledu určitě ano. Je možné, že policie některé věci odloží, protože došlo k promlčení. Vzhledem k tomu, že komise neměla přístup do interních systémů policie, kdy v některé věci například mohlo dojít k přerušení a přetržení lhůty pro promlčení. A to by pak nemuselo být promlčené. V komisi jsme se shodli, že podáme tato trestní oznámení a policie se s lhůtami vypořádá sama.