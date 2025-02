Policie stíhá za šíření nenávisti nejen Okamuru, ale i hnutí SPD

„Podle našeho názoru je cílem vládní koalice kriminalizace opozičních názorů a v konečném důsledku snaha neumožnit SPD účast v letošních volbách do Poslanecké sněmovny,“ uvedlo samo hnutí SPD v tiskové zprávě s tím, že se bude vládní zvůli bránit.

„Ano, trestní stíhání bylo oficiálně zahájeno,“ potvrdil ČTK i mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Jde o plakát s tmavým mužem, zakrváceným nožem a heslem Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu, který využívalo hnutí SPD loni v kampani před evropskými volbami.

„Snaží se mě kriminalizovat za názory,“ řekl šéf SPD Tomio Okamura. „Je to reakce na přijetí migračního paktu EU, proti kterému nehlasovala Fialova vláda,“ řekl o plakátu Okamura.

Podle policie ale plakát podněcoval k nenávisti vůči skupině osob.

„Je to špatně, je to konec demokracie a nakonec to sežere vás,“ řekl minulý týden po hlasování Sněmovny o vydání Okamury ke stíhání šéf poslaneckého klubu SPD Radim Fiala.

„Poslanci vládní koalice včetně Pirátů mě hlasováním vydali k trestnímu stíhání, kde mi hrozí 3 roky vězení, za protiimigrační plakát. Budu dál bojovat za bezpečnou Českou republiku a za svobodu slova,“ reagoval na výsledek hlasování o vydání ke stíhání Tomio Okamura.

Hlasovalo pro to 81 ze 143 přítomných poslanců. Vydání podpořili poslanci čtyř stran vládní koalice, Piráti a nezařazený Ivo Vondrák. Proti hlasovali poslanci SPD a hnutí ANO.

Už po jednání mandátového a imunitního výboru Okamura mluvil o tom, že se chystá i trestní stíhání celého opozičního hnutí SPD.

„Na mandátovém a imunitním výboru padla z úst policejního vyšetřovatele zásadní informace, že vládní moc chystá kriminalizaci a obvinění celého SPD, celé politické strany kvůli tomuto protiimigračnímu plakátu, to je zásadní informace. To jednání sice je neveřejné, ale my tam máme svého zástupce, takže vám to říkám úplně na rovinu, ať si o tom myslí, co chce, kdo chce. A cíl je úplně zřejmý, aby nepřipustili SPD do voleb,“ řekl ve Sněmovně novinářům Tomio Okamura. „Je to úplně návrat do totality,“ tvrdí předseda SPD.