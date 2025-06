Emoce, zvýšené hlasy a nesouhlasné kroucení hlavou. Po delší době bylo na zasedání pardubického zastupitelstva rušno. Do hlavní role se obsadil zastupitel a poslanec za ODS Karel Haas.

„Jsem poměrně v šoku, nečekal jsem takovou míru hroší kůže,“ řekl Haas, který doufal, že rada města odvolá trestně stíhaného Otakara Janeckého z vedení města i Rozvojového fondu. Nebo že bývalý vynikající hokejista odstoupí sám.

Ovšem minulé pondělí se nestalo ani jedno, ani druhé, a tak Haas vyrazil na zteč a podal návrh na odvolání politika ze Žijeme Pardubice z rady. Tomu policie dává za vinu, že nezabránil ovlivnění zakázky na stavebně technický dozor při výstavbě městského parkovacího domu.

„Cením si všech politiků, kteří v minulosti na své funkce rezignovali, jakmile se objevila informace, že jsou trestně stíháni. Šlo třeba o Martina Charváta z hnutí ANO, Helenu Dvořáčkovou z SPD nebo Jiřího Janků z ODS. Všichni se vzdali i mandátu zastupitele. Nechápu, co je nyní jinak, proč se nic neděje? “ ptal se Karel Haas, který se postupně dostal do sporu se zástupci vedení města.

Těm vadilo, že svůj úmysl podat návrh na odvolání Janeckého nepředložil už na ranní poradě šéfů zastupitelských klubů. „Kdyby to tak bylo, tak jsme si mohli ušetřit tyto následné zmatky,“ uvedl náměstek primátora Jan Hrabal z ANO jako reakci na to, že se politici nebyli schopni ani za pomoci městských právníků dobrat toho, jestli volba bude tajná, nebo veřejná.

„Cože? Tak vy si v radě necháváte trestně stíhaného politika a já jsem ten, který může za tuto situaci? To snad nemyslíte vážně,“ téměř křičel Haas.

Nicméně to úspěch neneslo a hlasování dopadlo jako v dubnu, kdy koalice podržela bývalého hráče i trenéra Pardubic poprvé. Pro odvolání Janeckého z městské rady hlasovalo 13 zastupitelů a pro odvolání z dozorčí rady stejný počet. Potřeba bylo minimálně 20 hlasů.

Hlasovalo se tajně. „Koalice má hrůzu z veřejného hlasování, ve kterém by bylo vidět, kdo podporuje trestně stíhaného politika. Nic pro nás nekončí. Příště to navrhneme znova,“ řekl zastupitel za ODS Petr Klimpl.

S Janeckého koncem by vedení ztratilo většinu

Radní se tak před parlamentními volbami dostávají do potíží. ODS společně s Piráty je totiž kauzou Janecký mohou opakovaně bít po zádech a získávat snadno politické body. Koalice, která vládne s převahou jediného hlasu, je přitom prakticky ve slepé uličce

„Samozřejmě, že by bylo nejlepší Otu odvolat z rady i fondu. Jenže co dál? Naštveme ho, on s námi přestane hlasovat nebo vůbec nebude chodit na zastupitelstvo a my jsme bez většiny na radnici. Musel by se vzdát i mandátu zastupitele, ale k tomu ho nikdo nutit nemůže,“ uvedl pod zárukou anonymity jeden z radních Pardubic.

Obavy jsou namístě. Několikanásobný medailista z MS v hokeji byl zastupitelem města mezi léty 2006 až 2010. A po neshodách s tehdejšími kolegy skutečně ve druhé půlce mandátu přestal na jednání chodit.

Pro současné vedení radnice je situace o to horší, že už příští rok se konají i komunální volby a v kampani budou konkurenti případ určitě připomínat. A moc nepomůže ani obrana náměstka primátora a šéfa Žijeme Pardubice Jakuba Rychteckého, který tvrdí, že Janecký je obviněn za neúmyslný trestný čin. „Tím se jeho případ liší od jiných kauz. V koalici jsme si to vydiskutovali. Kolegové respektují náš postoj a velmi si toho vážím. My věříme, že Janeckého jméno bude brzy očištěno,“ řekl Rychtecký.

Policie zahájila trestní stíhání bývalého hokejisty v prosinci kvůli zakázce fondu, v jehož představenstvu sedí. „Policie mi klade za vinu skutečnost, že jsem se údajně nezastal správného postupu, přestože jsem se v dané věci při hlasování v představenstvu zdržel,“ řekl v březnu zastupitelům Otakar Janecký.