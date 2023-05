Za nižší trest zradí. Spolupracující obvinění dostávají „sladké odměny", ochranky i plastiky, popisuje advokát Sokol

Pouliční dealer „napráská“ policistům výměnou za nižší trest jména ostatních členů gangu a pomůže najít šéfa skupiny. I tak vypadá spolupráce mezi detektivy a obviněnými.

A počet spolupracujících obviněných v současnosti významně roste. Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) za loňský rok eviduje 43 trestně stíhaných, jimž žalobce přímo navrhl upuštění od potrestání, před pěti lety jich byla pouhá polovina. „V této kategorii se navrhuje vyloženě zrušení trestu, protože přínos spolupracujícího obviněného je tak velký, že pomáhá třeba rozkrýt trestnou činnost nebezpečné organizované skupiny,“ přiblížil pro Lidovky.cz mluvčí NSZ Petr Malý.

Šéf Unie obhájců Tomáš Sokol to považuje za užitečný nástroj justice. „Může to v řadě případů vést k usvědčení pachatelů, proti nimž by jinak nebyly žádné důkazy,“ uvedl pro Lidovky.cz. S policií začal loni po zatčení spolupracovat například obviněný podnikatel Pavel Dovhomilja z korupční kauzy Dozimetr.